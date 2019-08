Gabriel Jesus come Sterling, ancora un gol annullato allo scadere dal VAR per il City contro il Tottenham. Guardiola: "Non c'è uniformità". E Pochettino risponde...

di MarcoValerio Bava - 17/08/2019 23:05 | aggiornato 17/08/2019 23:10

Una sensazione di deja vu, una sensazione di ritorno al passato, a quella partita di aprile in cui il Tottenham spedì fuori dalla Champions il City ai quarti di finale, mettendo fine al sogno di Guardiola e di un club di prendersi la coppa più ambita. Allora fu Sterling a vedersi cancellato il gol dal VAR per fuorigioco, gol del 5-3 che avrebbe garantito ai Citizens il pass per le semifinali. Stavolta la posta in palio non era così alta, il gol di Gabriel Jesus sarebbe valso "solo" tre punti alla seconda giornata di Premier League, ma è ovvio che l'amarezza sia tanta.

Il tocco di mano di Laporte ravvisato dalla tecnologia e punito dall'arbitro Oliver era sfuggito a tutti in presa diretta, l'episodio è al limite, difficile da giudicare. Certo il braccio del difensore francese non si è mosso verso il pallone e non era in una posizione poco congrua. E quindi sembra propendere la bilancia per chi giudica non punibile il fallo. Ma ormai è fatta.

La decisione è presa e bisogna prenderne atto. Il risultato non è quello che il Manchester City voleva, in una Premier così tirata e competitiva, il +2 del Liverpool può voler dir poco o forse tanto. Lo dirà il campo. Gli Spurs hanno sofferto, portano a casa un punto prezioso sul campo forse più difficile, le statistiche sono impietose, parlano di 30 tiri a tre per la squadra di Guardiola, quella di Pochettino ha il merito di aver difeso e soprattutto aver sfruttato tutte le occasioni.

Ma sono due gli episodio che tengono banco nel post partita: il gol annullato a Gabriel Jesus e la lite tra Guardiola e Aguero al momento della sostituzione del Kun. Un faccia a faccia intenso, i due si sono confrontati non risparmiandosi parole anche dure tra l'incredulità dei componenti della panchina e del pubblico seduto nei pressi. È vero che tra i due c'è stato anche un abbraccio chiarificatore al momento del gol annullato a Jesus. Un episodio che l'allenatore catalano ha commentato così:

Sono cose che capitano. Ho scelto di sostituirlo perché era troppo vicino a De Bruyne, c’era un problema tattico e dovevo intervenire. La sua è stata una reazione emotiva, era ovvio che non fosse contento di uscire, ma fra di noi c’è uno splendido rapporto ed è tutto chiarito.

Pep torna anche sulla rete cancellata dal VAR, quella del sorpasso, della vittoria. Negata ancora una volta dalla tecnologia. Guardiola accetta il verdetto, ma si toglie comunque qualche sassolino come dichiarato a Sky. I sassolini si chiamano difformità e soprattutto rigore negato a Rodri nel primo tempo:

È normale provare una sensazione di deja vu, è qualcosa che ci è già capitato. Cosa posso dire? È ovvio che sia uno shock, ci è successo due volte e con la stessa squadra, ma sono le regole. Però poi vedo il tocco di mano di Christensen in Supercoppa Europea e lì il rigore non viene fischiato e Adrian che si muove prima e toglie i piedi dalla linea. Queste situazioni vanno riviste, analizzate meglio. È necessario risolvere la cosa. Su Rodri nel primo tempo è rigore netto, Lamela lo ha travolto. Dov'era la VAR? A prendere un caffé?

Sul gol annullato a Gabriel Jesus si è esposto anche Kevin De Bruyne, la linea del talento belga è molto simile a quella di Guardiola. C'è amarezza, ma bisogna accettare il verdetto:

Io sono vecchia scuola, non amo le interruzioni, mi piace il flusso e l'entusiasmo del gioco. Ma se vogliamo migliorare il calcio, dobbiamo andare avanti su questa strada. È stato strano vederci annullare il gol, ma dobbiamo accettarlo.

Pochettino risponde a Guardiola: "Non ho visto torti.."

Pochettino, dal canto, suo non ci sta a passare come favorito dal VAR. Anzi. Sul gol annullato a Jesus nel finale di partita, però, ecco che Pochettino non fa una piega. Non accetta che si parli di favore al Tottenham, il fallo di mano di Laporta c'era e poi cita un altro episodio incriminato, quel presunto fallo di mano sul gol di Llorente nella gara di ritorno dei quarti di Champions dello scorso anno:

È già successo lo scorso anno che il VAR abbia annullato un gol all'ultimo minuto, l'altra volta era fuorigioco e oggi fallo di mano. Questo è tutto. Cos'altro posso dire? Stavolta era mano, così come non era mano in occasione del gol di Llorente lo scorso anno. Ci saranno sempre situazioni al limite in questa stagione e dobbiamo occuparcene.

Almeno su una cosa Poc e Pep concordano.