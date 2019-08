I Gunners la spuntano sul coriaceo Burnley grazie ad Aubameyang, i campioni d'Europa espugnano il campo del Southampton con Mané e Firmino. Ancora ferme a zero punti le ambiziose Aston Villa e Newcastle.

In attesa del big match pomeridiano del secondo turno che alle 18,30 vedrà i campioni d'Inghilterra del Manchester City ospitare i vice-campioni d'Europa del Tottenham e del posticipo di lunedì tra Wolverhampton e Manchester United, il secondo turno della Premier League che va in scena il pomeriggio di sabato 17 agosto 2019 regala gol, emozioni e alcune sensazioni che certo non possono essere sentenze dopo due giornate ma che allo stesso tempo possono essere indizi importanti sul proseguimento della stagione.

Ad esempio è forse presto per dire che l'Arsenal sia un candidato credibile per la vittoria finale, che non arriva ormai dal 2004, ma certo è che dopo il quinto posto in Premier League ottenuto nella sua stagione d'esordio Unai Emery, capace anche di trascinare i Gunners fino alla finale di Europa League persa contro il Chelsea, sembra sempre più sulla strada giusta nella costruzione di una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

In casa contro il Burnley l'Arsenal in realtà soffre più del previsto: in vantaggio in avvio di gara grazie a un bel gol di Lacazette, caparbio nel liberarsi in area e capace di infilare il pallone in mezzo alle gambe del portiere ospite Pope, i Gunners sprecano diverse opportunità per chiudere la gara, si fanno incredibilmente raggiungere da Barnes e passano soltanto nel finale con uno splendido assolo di Aubameyang, già decisivo nell'esordio in casa del Newcastle.

Dopo aver realizzato una doppietta in Supercoppa UEFA contro il Chelsea Sadio Mané decide anche la sfida contro il Southampton con un gol e un assist.

Premier League, Arsenal e Liverpool vincono e aspettano le due di Manchester e il Tottenham in vetta

Il bel gioco fatto vedere, le tante occasioni create e le potenzialità ancora da esprimere pienamente di una squadra che oltre a Lacazette e Aubameyang aspetta talenti come Mkhitaryan, Pépé, Ozil e Dani Ceballos - che scende in campo ma deve ancora inserirsi - legittimano comunque la vittoria sul Burnley e le ambizioni di alta classifica dei londinesi, che in attesa di City, United e Tottenham guidano la classifica a punteggio pieno insieme al Liverpool campione d'Europa in carica.

I Reds di Jurgen Klopp sono ancora lontani dal loro massimo potenziale, lo dimostra la fatica con cui riescono a lasciare il St. Mary's Stadium di Southampton con i tre punti: la gara la decide lo scatenato Sadio Mané, che dopo aver trascinato il Senegal fino alla finale di Coppa d'Africa in estate e aver realizzato una doppietta nella gara valida per la Supercoppa UEFA contro il Chelsea si ripete anche contro i Saints.

È lui a segnare la rete del vantaggio alla fine del primo tempo ed è ancora lui a servire l'assist con cui arriva il raddoppio di Roberto Firmino al 71esimo. Questione chiusa? Tutt'altro, perché l'ex Danny Ings - appena 14 gare e 3 gol in tre anni funestati da un'incredibile serie di infortuni - prima accorcia le distanze e poi cerca in tutti i modi la doppietta personale, impensierendo fino all'ultimo la porta difesa da un Adrian tutt'altro che irreprensibile sul gol subito.

Jurgen Klopp saluta la vittoria in casa del Southampton che vale la seconda vittoria in due giornate per i suoi Reds.

Dopo aver speso tanto in sede di calciomercato e non avere nascosto ambizioni che andavano ben oltre la semplice salvezza, il Newcastle e il neopromosso Aston Villa devono fare i conti con la dura realtà e leccarsi le ferite dopo due sconfitte in due giornate: se la sconfitta dei Magpies all'esordio stagionale contro l'Arsenal era preventivabile, certo in pochi si aspettavano il ko per 3-1 in casa del Norwich City dello scatenato finlandese Pukki, autore di una splendida tripletta, a maggior ragione dopo il modesto mercato dei Canaries.

E il Villa? Dopo aver completamente rivoluzionato la rosa che ha ottenuto la promozione forse il manager Dean Smith deve ancora trovare la giusta quadratura del cerchio, ma certo è che la sconfitta casalinga contro il Bournemouth, che segue il 3-1 incassato a Londra contro il Tottenham nella prima giornata, è indicativo: chi si immaginava un immediato ritorno nelle zone nobili della classifica dovrà mettere in conto che certe cose non si improvvisano, ma sono figlie di pazienza e programmazione.

Chiudono gli anticipi del pomeriggio di sabato le vittorie dell'Everton, bravo ad avere la meglio sul Watford grazie a un bel gol del brasiliano Bernard - poco meno di 20 minuti in campo per Kean, che parte dalla panchina ed entra nel finale - e il pareggio del West Ham in casa del Brighton & Hove Albion: gli ospiti si portano in vantaggio grazie a un gol del redivivo Chicharito Hernandez al 61esimo ma vengono raggiunti meno di 5 minuti più tardi dalla rete di Leandro Trossard.