Nessuna preoccupazione per Antonio Conte, che però per la prima giornata di campionato contro il Lecce - in programma lunedì 26 agosto a San Siro alle 20.45 - potrebbe decidere di schierare dal 1' Esposito e sganciare il belga solo a gara in corso.

Credo che Lukaku sia un centravanti capace di segnare parecchi gol, ma è troppo pesante per il gioco del Manchester United. Ha l'istinto del bomber, ma in questo momento necessitiamo di un giocatore più leggero

"Romelu Lukaku ha ammesso di essere in sovrappeso, pesa più di 100 kg". Così aveva parlato pochi giorni fa la leggenda del Manchester United, Gary Neville. Oggi a dire la sua sull'attaccante belga ci ha pensato Gary Pallister, ex difensore del Manchester United che ai microfoni di americangambler.com ha detto:

