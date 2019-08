Cousins in una partitella di allenamento a Las Vegas s'infortuna, salta il crociato e con lui la prossima stagione ai Lakers.

1 condivisione

di Simone Mazzola - 17/08/2019 11:41 | aggiornato 17/08/2019 11:46

Si può dire davvero che la sfortuna ci veda benissimo e negli ultimi tre anni abbia guardato DeMarcus Cousins con un pò troppa insistenza e accanimento trasformandolo da un giocatore pluri All Star NBA e potenzialmente uno dei pochi centri da max contract a ormai una zavorra in grado di ambire al massimo o alla mid level exception che gli avevano allungato i Golden State Warriors la scorsa stagione o addirittura i 3.5 milioni dei Lakers di quest'anno. Se pensiamo al talento che ha dimostrato a ripetizione sul campo negli anni di Sacramento, viene difficile pensare e soprattutto accettare la sua situazione attuale.

I Pelicans, prima del suo infortunio al tendine d'Achille, avevano in lui e Anthony Davis una coppia che stava facendo faville e gli avevano offerto un rinnovo contrattuale pluriennale che si avvicinava molto più ai venti milioni che ai dieci, ma che lui rifiutò ritenendolo insultante per il suo talento e per ciò che aveva dimostrato sino a quel momento. La convinzione che dopo quelle prestazioni ci fosse mezza NBA fuori dalla sua porta era stata presto sconfessata, tanto da evidenziare che il suo reale valore non solo era solo inferiore alla proposta dei Pelicans, ma lo era anche di molto.

E allora dopo una stagione giocata a metà con i Golden State Warriors, un altro infortunio occorso durante i playoff, ma un ritorno per la fase finale che ha portato a Curry e compagni una serie di sfortune incalcolabili, i Lakers che erano riusciti a prendere Anthony Davis al termine di una telenovela dalla quale non sono usciti necessariamente come unici vincitori, hanno pensato a lui. Se ai Pelicans aveva funzionato bene con una serie di gregari, come avrebbe potuto non funzionare con LeBron James e un supporting cast di buon livello?

DMC salterà anche la prossima stagione

NBA: Il calvario non è finito, fa crack il ginocchio

Dopo che i Lakers non sono riusciti a completare l'impresa estiva portando a casa Kawhi Leonard, hanno dovuto ripiegare nella costruzione di un roster propedeutico alle loro "sole" due stelle per provare ad assaltare non solo il titolo, ma anche la supremazia cittadina che con la coppia Leonard-George non è nemmeno così sicura. DeMarcus Cousins era un obiettivo credibile, soprattutto per il basso rischio dell'investimento e allora lui e McGee sarebbero dovuti essere gli uomini sotto le plance per Vogel, con caratteristiche diverse ma complementari.

Ma se come dicevamo alla sfortuna non c'è mai fine, la notizia di qualche giorno fa riguardante un infortunio occorso a Cousins durante un allenamento in quel di Las Vegas aveva destato non poche preoccupazioni. Il timore della gravità era dietro l'angolo e nella giornata di ieri è arrivata la notizia che ha trafitto non solo il cuore di Cousins ma anche quello dei Lakers. Quelle tre lettere che nessun giocatore vorrebbe vedere accostate al proprio nome: ACL. Crociato anteriore lesionato e prossima stagione già in archivio ancora prima d'iniziare il training camp. Che il fisico di DMC non fosse esattamente perfetto per recuperare da un tendine d'Achille era evidente (posto che rimane un infortunio in grado di segnare chiunque), ma ora la serie di guai fisici che sono arrivati dopo sembrano tutti concatenati e fanno pensare al peggio.

Carriera finita? E i Lakers?

Anche al campo di allenamento di Team USA la notizia ha scosso tantissimo i giocatori e soprattutto coach Kerr è risultato il più empatico avendolo appena allenato:

Sono devastato. Passare due anni d'inferno come quelli che sta vivendo DeMarcus non è per nulla facile. Speravo davvero che quest'anno potesse trovare salute, ritmo e giocare una buona stagione con i Lakers. Questa notizia ha scosso tutti, dai giocatori agli allenatori perchè siamo un piccolo gruppo e in questo senso c'è molta solidarietà.

Il dubbio ora è che la carriera NBA di Cousins sia davvero vicina al capolinea. Gli infortuni su un corpo del genere dicono che difficilmente potrà tornare nemmeno vicino a quello che era un tempo e dopo questo ulteriore contrattempo, chi potrebbe voler rischiare ancora con lui?

I Lakers ora devono trovare una soluzione d'emergenza con l'obbligo non fare la figura di quelli che hanno il palato troppo fino. I nomi potrebbero anche essere intriganti per tappare il buco, ma le prestazioni in campo molto meno. Circola quello di Joakim Noah e la fine fatta dal figlio del tennista non depone a favore di un ritorno efficace, poi ci sono giocatori come Marcin Gortat e Nenè che però sono in evidente declino, fino ad arrivare a un rollante di buon livello come Salah Mejri che però non scalda il cuore dei tifosi. Pelinka dovrà fare di necessità virtù dovendo comunque scendere dal livello di Cousins con tanti punti interrogativi sulla riuscita.