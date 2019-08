Quali possono essere i moventi legati al pugno che Notorius ha sferrato a un anziano in un pub di Dublino? Analizziamo tutti i possibili scenari.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 17/08/2019 10:03 | aggiornato 17/08/2019 10:08

Conor McGregor ha colpito un anziano con un pugno. La storia della settimana e forse del mese ha già montato su tutti i media e su vari giornali nazionali e non, non trovando però poi molti riscontri sui dettagli di una storia che, a prima vista, parrebbe molto semplice. Sì perché non ci sarebbe poi nulla di così strano considerato come Notorius, dal canto proprio, abbia brillato non poco per fatti di cronaca extra-sportiva e lontana dalle MMA lottate: il carrello lanciato a Brooklyn nella media week di UFC 223, l'aggressione al fan che voleva a tutti i costi fare una foto e che ci ha rimesso il telefono e tante altre storie come la rissa post-UFC 229 parlano da sole.

A primo impatto, analizzando il video risalente all'aprile 2019 ma rilasciato soltanto il 15 agosto dell'anno corrente, possiamo notare come McGregor distribuisca dei bicchieri a tutti i clienti di un pub per offrire un po' del suo Proper Twelve, whisky da lui prodotto. Un anziano seduto al bancone, però, scosta per ben due volte il bicchiere rifiutando l'offerta. Al secondo rifiuto McGregor sbotta, rifilando un sinistro all'uomo come un campione della sua levatura non dovrebbe mai fare. Apriti cielo, come è giusto che sia: polemiche a iosa sull'irlandese e sul suo vergognoso gesto, e di conseguenza piovute anche sul mondo delle MMA.

Non sono tardate ad arrivare, però, le prese di posizione di molti degli esponenti di questo sport, come ad esempio quella di Khabib Nurmagomedov. Il daghestano, campione pesi leggeri UFC e ultimo avversario di Notorius, ha auspicato per lui un bel periodo in prigione: ai microfoni di TMZ, infatti, The Eagle ha chiarito come McGregor non abbia né classe né valori, e come di conseguenza sia una disgrazia per questo sport. Anche Dana White, presidente UFC che aveva spesso e volentieri preso le difese del rappresentante della SBG Ireland, non ha utilizzato parole dolci per lui al The Jim Rome Show.

Ero a conoscenza di quanto accaduto ad aprile, ma adesso è uscito il video. Quello che si vede è chiaramente Conor, intento a colpire un uomo anziano: non una bella cosa, di certo. L'incidente di New York gli è costato milioni di dollari, poi c'è stata la storia di Miami e poi questa vicenda qui. Quanto gli dovrà costare tutto ciò prima che metta la testa a posto?

MMA: Conor McGregor e Dana White brindano con dei bicchieri di Proper Twelwe.

I 4 possibili moventi del pugno di McGregor

Le piste al momento battute dalla stampa irlandese e statunitense, al netto delle varie boutade social di presunti individui presenti al momento del misfatto, sono tre: la prima porta alla soluzione più ovvia, ovvero nessun movente particolare. McGregor, molto semplicemente, si è irritato di fronte al rifiuto della bevanda reiteratosi per ben due volte. Ipotesi percorribile, certo, ma non è la sola. Un'altra, infatti, condurrebbe verso una storia decisamente più ombrosa: l'individuo colpito da un pugno, secondo alcuni media, sarebbe - condizionale d'obbligo - un esponente della malavita di Dublino, uno di quelli con cui Notorius ebbe problemi a fine 2017.

Vota anche tu! MMA: può davvero esserci un movente dietro al pugno rifilato all'anziano da Conor McGregor? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No MMA: può davvero esserci un movente dietro al pugno rifilato all'anziano da Conor McGregor? Condividi





Se ben ricorderete anche noi approfondimmo a più riprese i rapporti - burrascosi o tranquilli, dipende dalle fazioni - di McGregor con alcuni esponenti della malavita organizzata irlandese. Ecco, questa potrebbe essere una pista alquanto curiosa, se non fosse per un solo fattore: perché mai il fighter avrebbe dovuto offrire da bere ad una persona con cui verosimilmente aveva o avrebbe in futuro rischiato di avere qualche problema? Mistero, difatti questa pista - al netto di sconvolgenti novità - ci lascia parecchio perplessi. La storia più accreditata, nonché più veritiera - probabilmente - parla di un'offesa dell'uomo verso McGregor, che sarebbe stato pesantemente schernito dall'anziano prendendo in oggetto la sconfitta per sottomissione con Khabib Nurmagomedov. Reazione deprecabile, assolutamente, ma che potrebbe essere in linea con il personaggio McGregor.

Nel frattempo, però, impossibile non menzionare anche l'ipotesi del detective - per l'occasione - Jorge Masvidal, che a Submission Radio ha avanzato l'ipotesi di un video editato con Photoshop, aggiungendo come fosse parecchio strano notare una mancata reazione di un 60enne ad un pugno scagliato da McGregor. Chissà, quel che è certo però è che questa storia non si porterà dietro strascichi destinati a svanire nel breve periodo, in un senso o nell'altro.