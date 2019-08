L'attaccante belga pubblica una storia su Instagram dedicata a chi pensa sia sovrappeso.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 21:26 | aggiornato 17/08/2019 23:31

"Lukaku ha ammesso di essere sovrappeso, è oltre 100 kg! Non è professionale". Queste le parole pronunciate dalla leggenda del Manchester United, Romelu Lukaku. E anche oggi si è tornato a parlare dello stato di forma dell'attaccante belga.

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport si legge che il classe 1993 pesa 104 kg e sta lavorando sodo per scendere sotto i 100. Per questo Antonio Conte sarebbe già orientato a lasciare in panchina l'ex Everton contro il Lecce, alla prima di campionato, per fare inizialmente spazio al giovane Esposito.

Intanto Lukaku ha voluto rispondere a chi lo considera sovrappeso e ha pubblicato una storia su Instagram in cui è ritratto senza maglietta con gli addominali scolpiti in bella vista. "Non male per un ragazzo grasso...", è il messaggio che accompagna l'istantanea.