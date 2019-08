In quell'occasione non andò bene ai Reds. Ma Wijnaldum e compagni hanno dovuto aspettare solo un anno prima di alzare al cielo la Champions League.

Ha fatto centinaia di gag come quelle. Se vedi che il tuo manager è davvero fiducioso e rilassato, allora sei più sicuro. È una figura paterna per noi giocatori. Con le sue battute e il suo linguaggio del corpo toglie la pressione a tutt

Ricordo che prima della partita Klopp iniziò a parlare nello spogliatoio e si infilò la camicia nei pantaloni per far vedere i boxer. Tutti notammo immediatamente che erano i boxer firmati Cristiano Ronaldo. L'intero spogliatoio si sdraiò sul pavimento e iniziò a ridere. Questo ci aiutò a rompere il ghiaccio. Di solito in quelle situazioni sono tutti seri e concentrati ma lui era rilassato

Nel 2018 il Liverpool ha perso 3-1 in finale di Champions League contro il Real Madrid, riscattandosi un anno dopo grazie al successo sul Tottenham 2-0. C'è un aneddoto sulla gara tra Reds e Blancos che emerge solo ora. A raccontarlo è Georginio Wijnaldum, che in un'intervista a The Athletic ha raccontato.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK