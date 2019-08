Il Real batte 3-1 il Celta Vigo in trasferta e parte con il piede giusto in campionato. Decisivi i gol di Benzema, Kroos e Vazquez. Nel finale la rete di Losada.

di MarcoValerio Bava - 17/08/2019 19:02 | aggiornato 17/08/2019 19:17

Debutto dolcissimo in Liga per il Real Madrid che a Vigo s'impone 1-3 contro un Celta volenteroso, ma poco cinico in avanti e soprattutto molto fragile in difesa. Zidane parte senza nuovi acquisti nell'undici titolare, fuori gli infortunati Hazard, Rodrygo e Mendy; in panchina Militao e Jovic. C'è invece quel Bale che fino a dieci giorni fa sembrava ai margini e fuori dal progetto tecnico dell'allenatore francese. Gareth invece gioca e gioca bene, soprattutto nella prima frazione, tanto che è lui a servire l'assist per il gol del vantaggio del solito Benzema.

Il Celta soffre, il Madrid tiene le redini del centrocampo con maestria, soffre poco o nulla ed è ancora Bale a mettere a dura prova Ruben Blanco. Nel finale però Odriozola pasticcia, Aspas serve Mendez che segna. Ma la gioia di Balaidos viene strozzata dal VAR che rileva un offside del 10 del Celta. VAR protagonista anche a inizio ripresa, perché richiama l'arbitro al VAR per un fallo di Modric su Denis Suarez e per il croato scatta la prima espulsione nella sua storia in Liga. Courtois para da campione su Araujo.

Ma quando il Real alza i giri, anche in inferiorità numerica, si dimostra di un altro pianeta e dopo il palo di Benzema, ecco il raddoppio firmato da un gioiello di Kroos. Finita qui? Macché. Gli uomini di Zidane impacchettano anche il tris con Lucas Vazquez che sfrutta al meglio un'azione meravigliosa di Marcelo, Isco e Benzema. Nel finale c'è spazio pure per il gol della bandiera del Celta, lo realizza il 18enne Losada con un bel diagonale che batte Courtois. Poco male per il Real che manda un messaggio al campionato e parte come meglio non poteva.

Liga, Celta Vigo-Real Madrid: la cronaca del match

Altro che rivoluzione. Nel primo Real Madrid della stagione, Zidane si affida alla vecchia guardia, tanto che nessun nuovo acquisto della dispendiosissima campagna acquisti estiva è in campo contro il Celta Vigo. Fuori Hazard, Mendy e Rodrygo infortunati, panchina per Jovic, Militao e pure per James. Titolare, sembrava impossibile due settimane fa, c'è Bale con Benzema e Vinicius nel tridente. Escriba deve fare a meno di Santi Mina e Hugo Mallo, gioca Denis Suarez a supporto di Fernandez e Iago Aspas.

Il Real parte piano, quasi a voler studiare l'avversario e la situazione anche perché la pressione è tanta dopo la stagione scorsa, certo, ma anche dopo una pre season a dir poco turbolenta. Ma al 12' ecco che è proprio lui, Gareth Bale, emarginato per la maggior parte dell'estate, ad accendere la luce facendo il bello e il cattivo tempo a destra e mettendo in mezzo un pallone sul quale Benzema si avventa e trasforma nel gol del vantaggio. Il Celta ribatte con un cross di Mendez che procura il caos nella difesa Blanca che però si salva.

Ma è comunque il Real a dominare il campo, il gioco, soprattutto con quel centrocampo che negli ultimi anni è stato sinonimo di vittoria comandato da Modric che alla mezzora chiama Ruben Blanco alla grande parata. Il portiere galiziano si ripete poco dopo su un siluro in diagonale di Bale. Il Real gioca, ma si fa male da solo con Odriozola che regala palla a Fernandez, servizio per Iago Aspas e assist per Mendez che sigla il gol dell'1-1. Balaidos in festa, ma dopo un minuto ecco protagonista il VAR che ravvisa un millimetrico offside di Aspas e annulla il pareggio del Celta che era pure al suo primo tiro in porta.

La ripresa

Si riparte con ritmi subito alti, al 47' è Benzema ad andare a un soffio dalla doppietta con un destro piazzato che sfiora il palo alla sinistra di Blanco. Un minuto dopo risponde il Celta con Iago Aspas che scatta alle spalle di Varane ma trova l'uscita bassa di Courtois che ne mura il diagonale, padroni di casa vicinissimi al pari anche al 50' con Aspas che fa lo stesso movimento visto due minuti prima, centra per Brais Mendez che calcia a botta sicura ma trova sulla linea il petto di Casemiro.

Il secondo tempo che viaggia su frequenze di ritmo molto alte, conosce un momento fondamentale al 55' perché Modric interviene in modo scomposto su Denis Suarez, l'arbitro inizialmente fischia solo calcio di punizione, ma poi viene richiamato dal VAR all'on field review ed estrae il rosso per il croato. Espulso per la prima volta in Liga. Qualche dubbio resta, forse un giallo poteva risultare più consono al tipo di fallo. Il Celta allora ci crede, spinge e serve una super parata di Courtois per dire no al colpo di testa ravvicinato di Araujo. Il Real però quando sale evidenzia qualità offensive fuori dal comune. Benzema coglie il palo di testa, poi Kroos con un missile terra-aria dai 25 metri trova l'incrocio, leva le ragnatele alla porta di Blanco e mette un mattone pesantissimo sulla prima vittoria stagionale dei suoi.

Zidane si copra un po' perché mette dentro un giocatore applicato come Lucas Vazquez per un comunque positivo Vinicius Junior. Il Celta non molla e in ripartenza mette di nuovo i brividi gli avversari con il destro di Aspas che finisce di poco al lato. Ma quando il Real trova spazio in contropiede diventa letale, azione da manuale condotta dal trio Isco-Marcelo-Benzema, assist per Lucas Vazquez che in diagonale fa 0-3 e chiude la partita. Nel finale però c'è spazio pure per il gol della bandiera dei padroni di casa che trovano l'1-3 con Losada, 18enne che si prende la gioia di segnare al Real e consegnare ai suoi un risultato meno amaro.