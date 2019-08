Centrocampo leggero, possesso palla sterile più l'assenza di Messi tra le cause del brutto stop catalano a San Mames. E la stampa spagnola massacra i nuovi acquisti.

di Andrea Bracco - 17/08/2019 13:14 | aggiornato 17/08/2019 13:19

Delusione, tensione e tanta esigenza di approfondire con precisione cosa è andato storto. Chi si aspettava un esordio arrembante del Barcellona, chiamato a inaugurare la nuova stagione di Liga sul campo dell'Athletic Bilbao, è rimasto sicuramente con moti interrogativi aperti, di quelli che riescono a far passare in secondo piano anche il puro e semplice responso del campo. L'1-0 maturato nei Paesi Baschi è un risultato non del tutto meritato, ma sicuramente deve far accendere delle spie in casa blaugrana. Nella conferenza stampa postpartita Ernesto Valverde è stato chiaro: ci sono situazioni da analizzare a fondo, sulle quali intervenire con immediatezza.

La prestazione dei catalani è da considerare insufficiente a 360 gradi, perché se è vero che complessivamente un pareggio sarebbe stato il responso più giusto, per una volta il destino ha voluto mettersi in mezzo regalando una gioia ai tifosi biancorossi, che a un minuto dalla fine si sono goduti la rovesciata vincente di Ariz Aduriz.

A 38 anni, il bomber dell'Atheltic ha regalato tre punti preziosi alla sua squadra inaugurando, alla grande quella che sarà la sua ultima stagione professionistica. Il Barcellona, sconfitto, non può solo specchiarsi nelle (seppure indicative) statistiche messe insieme in 90 minuti dove la squadra, per stessa ammissione di Valverde, avrebbe sicuramente dovuto creare di più.

Antoine Griezmann si dispera al fischio finale della partita persa contro l'Athletic, decisa da un grande gol di Aduriz: il francese è stato aspramente criticato dai media catalani per la prestazione sotto tono

Liga, esordio amaro per il Barcellona: senza Messi è buio pesto

Diciamo che già le premesse non facevano presagire nulla di buono. Senza Leo Messi, chiamatosi fuori causa infortunio, i blaugrana si sono presentati in campo con un tridente abbastanza inedito. La prima novità è arrivata proprio da qui: Valverde, visto l'acquisto di Griezmann, si è visto costretto ad accantonare il 4-4-2 che aveva permesso alla squadra di sopperire ad alcune mancanze nella seconda parte della scorsa stagione. Potersi permettere di schierare Messi da seconda punta ha aiutato molto l'ex allenatore dell'Athletic, perché la Pulga - posizionata alle spalle di Suarez - veniva spesso sgravata dai compiti di ripiego, mantenendo intatta la sua pericolosità negli ultimi sedici metri.

Con il francese in più nel motore è stato rispolverato lo storico 4-3-3, che il tecnico aveva di fatto ereditato dalle gestioni precedenti. Griezmann sta ancora cercando di inserirsi definitivamente nei meccanismi di squadra e la partita di ieri sera lo ha confermato: l'ex stella dell'Atletico si è mossa tanto, ma non sempre lo ha fatto bene. In fase di non possesso ha spesso lasciato la mezzala da sola nella morsa dei raddoppi avversari. All'Athletic è bastato tenere i ritmi un pochino alti per arginare la mediana ospite, isolando i due esterni offensivi e chiudendo con precisione quasi tutte le linee di passaggio verso di loro.

Anche Dembélé, che quest'anno dovrà compiere il definitivo salto di qualità, ha avuto diversi problemi a ritagliarsi uno spazio all'interno del match. Come se non bastasse, poco dopo la mezz'ora è uscito di scena Luis Suarez: l'infortunio del centravanti uruguayano ha costretto Valverde a cambiare modulo in corsa, inserendo Rafinha tra le linee e mutando il disegno tattico in un 4-3-1-2. L'ex interista, dichiaramente sul mercato, ha provato a inventarsi qualcosa, ma la gabbia nella quale è stato chiuso dal quadrilatero composto dai due centrali e i due mediani baschi lo ha disinnescato subito.

Intramontabile Aduriz 🔥

Centrocampo in difficoltà: pesano le situazioni Rakitic e Vidal

Ma è tutta la squadra ad aver funzionato poco e male. Per esempio, aver scaricato Arturo Vidal e (in parte) Ivan Rakitic, è stata a posteriori una presa di posizione che si è ritorta contro il Barcellona. Dal primo minuto si è visto un reparto mediano troppo leggero e, soprattutto, particolarmente timido nell'approcciarsi alla sfida con i dirimpettai. Carles Alena - idolo dei tifosi blaugrana - è durato un tempo, poi Valverde si è accorto che al momento Rakitic è una pedina alla quale non si può rinunciare. Sergi Roberto, invece, rischia di trasformarsi nell'ennesimo equivoco tattico catalano: è un terzino o un interno? Nel dubbio, il Barcellona ha deciso di non toccare la fascia destra sul mercato, ma la cerniera composta dal canterano e da Nelson Semedo lascia parecchi dubbi in fatto di affidabilità.

Da quella parte l'Athletic ha sviluppato diverse trame interessanti sull'asse Yuri - Muniain, anche se la rete che ha poi deciso la partita è nata da una combinazione in profondità sull'out opposto, con Ander Capa bravo a puntare per l'ennesima volta il fondo e a leggere il movimento perfetto di Aduriz. Proprio nell'azione che ha risolto la contesa si sono visti tutti i limiti, tattici e non, di un Barcellona sceso in campo per imporre il proprio gioco, ottenendo però solo il risultato contrario. Di là invece i blaugrana hanno trovato un avversario che li ha rispettati senza farsi intimorire, rendendo inutile il 73% di possesso palla maturato da Piqué e compagni al fischio finale.

xG map for Athletic Club - Barcelona



Male Griezmann, la stampa boccia de Jong

Un capitolo a parte lo meritano alcuni singoli. I quotidiani spagnoli sono andati giù pesante con Griezmann e Frenkie de Jong. Se il francese non ha praticamente dato apporto alla manovra offensiva del Barcellona, il giovane olandese - acquistato per giocare da interno - ha dovuto sostituire Busquets davanti alla difesa. La prestazione è stata criticata sia in tv che sui giornali, ma c'era da aspettarselo: la società su di lui ha investito una somma molto importante e l'hype che gli si era creato intorno faceva presagire di essere davanti a un predestinato.

Al momento de Jong è un progetto di campione, ma deve maturare. E, per farlo, gli si dovranno concedere spazio e l'opportunità di incappare in serate come quella del San Mames, dove comunque tutta la squadra non ha offerto una prestazione all'altezza. Senza Messi, Vidal, Arthur, Coutinho (ufficializzato dal Bayern in queste ore) e con Suarez, Rakitic e Busquets a mezzo servizio, Valverde si è ritrovato a puntare su ragazzi ancora poco pronti per sostenere i livelli che i tifosi del Barcellona pretenderebbero settimana dopo settimana. Non resta che abbassare la testa e lavorare: la Liga è appena iniziata e, dalle parti del Camp Nou, sanno come fare per tornare a vincere.