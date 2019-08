L'attaccante polacco del Bayern Monaco è il primo a segnare in cinque gare inaugurali di fila. In tutto ha realizzato 8 reti. Ma dietro i bavaresi ballano troppo.

di Franco Borghese - 17/08/2019 11:45 | aggiornato 17/08/2019 11:54

I campioni in carica sono i primi a scendere in campo. La gara inaugurale in Bundesliga è stata istituita nel 2002 e di solito porta bene: chi vince il titolo nel campionato precedente, infatti, non stecca mai alla prima. In 18 gare di apertura i campioni di Germania hanno vinto 14 volte e pareggiato in 4 occasioni (compreso ieri). In realtà però anche i singoli si esaltano alla prima di campionato, uno su tutti: Robert Lewandowski.

Il Bayern Monaco visto ieri contro l'Hertha Berlino non ha convinto: troppo confuso in fase offensiva, molto sbilanciato in avanti e di conseguenza fragile in difesa. Insomma, mister Niko Kovac ha molto su cui lavorare (in realtà anche la società, che in queste ore sta definendo gli acquisti di Coutinho dal Barcellona e di Cuisance dal Borussia Moenchengladbach). L'unica certezza è, come da anni accade, Lewandowski.

L'attaccante polacco non è riuscito a regalare i 3 punti al Bayern Monaco, ma con la sua doppietta ha comunque salvato la squadra da un clamoroso scivolone interno. Suo, in spaccata, il gol del momentaneo 1-0. Sua la rete del definitivo 2-2 (arrivata su rigore da lui stesso conquistato). Insomma: Robert è la solita garanzia. E ieri ha fatto registrare ancora un record.

Lewandowski esulta dopo il gol del 2-2 contro l'Hertha Berlino

Bundesliga, ennesimo record di Lewandowski

Dal 2015 in poi Lewandowski ha sempre segnato nella prima giornata di campionato (che curiosamente, è anche sempre stata la gara inaugurale della Bundesliga). Sono cinque anni di fila quindi che timbra il cartellino alla prima giornata di campionato. Nella storia del massimo torneo tedesco non ci è mai riuscito nessun altro giocatore. Nemmeno Gerd Muller, che con i suoi 365 gol è il miglior marcatore di sempre. Con la doppietta realizzata ieri contro l'Hertha Berlino, inoltre, Lewandowski è arrivato a quota 8 gol nelle ultime 5 partite inaugurali. Numeri da urlo. Anche se ieri non sono serviti al Bayern per conquistare i tre punti.

Eppure i gol di Lewandowski sono ugualmente preziosi. Il Bayern ha infatti evitato una clamorosa figuraccia: basti pensare che erano ben 43 anni che la squadra bavarese, all’intervallo della partita inaugurale, non si trovava sotto (in casa): il club di Monaco, in quell’occasione, riuscì comunque a vincere (2-1) contro il Dusseldorf. Perché, in fin dei conti, al Bayern la prima partita del campionato di solito porta bene. Proprio come a Lewandowski. Che, ancora una volta, è riuscito a incidere il proprio nome sui libri di storia della Bundesliga.