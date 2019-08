Una magia assoluta, quella di Dybala, fatta in un momento in cui è al centro di tantissime voci di mercato. L'ex Palermo, che a inizio ripresa si è fatto parare un rigore, è infatti ancora nella lista dei giocatori che potrebbero lasciare la Juve da qui al 2 settembre, giorno in cui chiuderà il calciomercato in Italia.

