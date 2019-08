Spettacolo e polemiche nella sfida dell'Etihad Stadium: il City domina la partita e trova il gol vittoria nel finale con Gabriel Jesus, ma la tecnologia annulla tutto.

di Daniele Rocca - 17/08/2019 20:34 | aggiornato 17/08/2019 21:31

È una questione di mano ferma. Non siamo in sala operatoria, ma su un campo di calcio. E chi di mano ferisce, di mano perisce, a distanza di 122 giorni. Il gol di Llorente convalidato, quello di Gabriel Jesus annullato. Ancora il Var protagonista, sempre a spese del Manchester City du Guardiola.

C'hanno abituato a tanti gol queste due squadre. Negli occhi c'è ancora quel quarto di finale del 17 aprile scorso, quando il Manchester City vinse una delle partite più amare della sua storia. Nonostante la sconfitta per 4-3, infatti, il Tottenham si qualificò per la prima semifinale della sua storia. A distanza di mesi si ritrovano in Premier League, ancora all'Etihad Stadium.

La storia però rimane sempre la stessa: il City colpisce per primo e gli Spurs rispondono a tono. Esce fuori un pareggio per 2-2 tra due squadre che giocano un calcio bellissimo. Il primo tempo è un dominio dei ragazzi di Guardiola, sotto tutti i punti di vista. Ma nelle ripresa il Tottenham agguanta il pareggio e resiste agli assalti, anche grazie alla tecnologia, che salva Pochettino nei minuti di recupero.

Il Var ha annullato il gol al City per fallo di mano di Laporte Getty Images

Premier League, Manchester City-Tottenham: la cronaca del match

L'energia e il vigore del Manchester City contro la spensieratezza e la spavalderia del Tottenham. Iniziano meglio i ragazzi di Guardiola, trascinati da un De Bruyne ispiratissimo: è dal suo destro infatti che nasce il gol dell'1-0. Cross senza guardare sul secondo palo, con Sterling che si fa trovare pronto all'appuntamento. Colpo di testa che non lascia scampo a Lloris.

La gioia dei padroni di casa però dura il tempo di prendersi un caffè. La difesa del City si prende una pausa dalla marcatura su Lamela, Ederson fa anche peggio, lasciandogli l'angolo sinistro scoperto. L'ex Roma la piazza di piatto e rimette in equilibrio il match. Che bell'inizio di partita nella seconda giornata di Premier League.

Dopo il gol sono gli Spurs a emulare i citizens: tanto possesso di palla, con Aguero e gli altri che alzano il pressing. Minuto 35, è proprio il Kun a diventare protagonista. Assist, neanche a dirlo, ancora di De Bruyne: pallone basso sul primo palo, con l'attaccante argentino che si butta tra i due difensori e fredda il portiere. Sono 233 in 340 partite con il Man City. Che avrebbe la chance anche di allungare, ma Gündoğan non prende lo specchio per questione di centimetri.

La ripresa

Il secondo tempo si apre in fotocopia con il primo. Ancora City in avanti a caccia del gol che potrebbe chiudere la partita. Stavolta è Zinchenko a tentare il colpo grosso con la botta da fuori: sinistro deviato da Kane e grandissimo riflesso di Lloris che nega il 3-1 ai padroni di casa.

Pochettino deve correre ai ripari, serve maggiore spinta in avanti. Al decimo della ripresa dentro Lucas Moura, fuori Winks. Passano pochi secondi dal suo ingresso in campo e sul tiro dalla bandierina di Lamela è proprio il brasiliano ad anticipare tutti e mettere in rete. Colpo di testa fantastico: bruciato Walker sul tempo, palla che si infila sotto la traversa senza che Ederson possa intervenire.

È l'eroe della semifinale di Champions League contro l'Ajax a trovare il punto del 2-2. La risposta di Guardiola si chiama Gabriel Jesus al posto di Aguero. Al momento del cambio però c'è un battibecco tra allenatore e calciatore, che continuano a litigare a distanza. A dieci minuti dalla fine Pep manda in campo anche David Silva e Mahrez.

Nel finale succede di tutto. Calcio d'angolo a tempo scaduto, Gabriel Jesus la mette dentro ma il Var richiama Oliver. Fallo di mano di Laporte, che dalle immagini appare evidente. Guardiola maledice il Var, sospiro di sollievo per Pochettino. Finisce in parità all'Etihad Stadium.