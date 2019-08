Bundesliga, il Borussia Dortmund vola: 5-1 all'Augsburg!

I gialloneri travolgono l'Augsburg imponendosi per 5-1, i bavaresi non vanno oltre il 2-2 in casa contro l'Hertha Berlino. Ok il Bayer Leverkusen.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 17/08/2019 20:42 | aggiornato 17/08/2019 20:54

Spazio subito allo spettacolo. La Bundesliga si apre con una valanga di gol. Sono 25 le reti realizzate in 7 partite disputate. Vale a dire 3,5 di media a incontro. Incanta subito il Borussia Dortmund, capace di ribaltare lo svantaggio maturato dopo appena 30 secondi (per l'Augsburg gol di Niederlechner) con ben 5 gol. I gialloneri giocano a ritmi altissimi, dimostrando di trovarsi già a memoria. Funzionano sia i vecchi meccanismi (in gol Alcacer, autore di una doppietta, Reus e Sancho), sia quelli nuovi (in rete anche Brandt, bene Hazard, Hummels e Sdhulz).

Il Borussia Dortmund dimostra così di essere ancora una volta una seria candidata al titolo in Bundesliga. L'obiettivo dichiarato è quello. Anche perché il Bayern Monaco, che dalla prossima giornata di campionato potrà fare affidamento sia su Ivan Perisic (squalificato per la prima) che su Coutinho (verrà annunciato nelle prossime ore), dimostra di avere ancora diversi problemi in fase difensiva.

La squadra di Niko Kovac non va oltre il 2-2 in casa contro l'Hertha Berlino. Non convince Sule, spesso disorientato. Continua a non convincere Muller, da tempo è la brutta copia di se stesso. L'unico a tirare avanti la baracca è Robert Lewandowski, autore di una doppietta. Serve però maggiore umiltà per dimostrare di essere effettivamente più forti del Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski esulta dopo la sua doppietta nella prima giornata di Bundesliga

Bundesliga, il racconto della prima giornata

I gialloneri si ritrovano quindi subito in testa alla classifica della Bundesliga (per differenza reti) e con due punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Vince e convince anche il Friburgo, capace di imporsi per 3-0 sul Mainz. In gol (ma su rigore) Luca Waldschmidt, capocannoniere dell'ultimo Europeo U21. Piccola impresa del Dusseldorf, capace di imporsi per 3-1 in casa del Werder Brema. Il Dusseldorf, che nella passata edizione della Bundesliga aveva fatto particolarmente bene nel girone di ritorno, parte con l'obiettivo di salvarsi, ma punta a vivere un campionato tranquillo come quello dello scorso anno.

9 - For the 9th time in 57 seasons of #Bundesliga history, @borussia_en and @s04_en meet on matchday 1, more than any other teams did. Usual. #BMGS04 pic.twitter.com/jyM5TtIauv — OptaFranz (@OptaFranz) August 17, 2019

Ok il Bayer Leverkusen, che si impone per 3-2 in casa contro il Paderborn neopromosso. I padroni di casa si portano in vantaggio ben due volte nei primi 19 minuti di gioco, ma al 25' il risultato è sul 2-2. A metà ripresa ci pensa Volland a realizzare la rete del definitivo 3-2. Bene il Wolfsburg, che si impone 2-1 in casa contro il Colonia. Pareggio per 0-0, infine, fra Borussia Moenchengldbach e Schalke nel posticipo. Di seguito tutti i risultati della giornata, in attesa di Francoforte-Hoffenheim e di Union Berlino-Lipsia.