Le parole del centrocampista giallorosso dopo il rinnovo con i giallorossi fino al 2024.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 11:10 | aggiornato 17/08/2019 13:15

Al centro delle voci di mercato per tutta l'estate, alla fine Nicolò Zaniolo ha rinnovato con la Roma fino al 2024. Ai microfoni del canale ufficiale del club, il centrocampista commentato così il prolungamento:

Non ho mai pensato di andarmene. Mi trovo bene in questa società, sono innamorato di questa città, del calore dei tifosi. Ho sempre spinto per rinnovare e per continuare questo percorso insieme

Su quanto fatto nella scorsa stagione:

L'anno scorso sono arrivato in punta di piedi, ho cercato da subito di lavorare al massimo per creare dei dubbi all'allenatore, poi sono stato fortunato e bravo a ritagliarmi il mio spazio. È stata la mia forza: non mollare mai e crederci sempre. Quando sono rimasto da solo, la prima cosa che ho pensato è: "Ora si fa sul serio". Sono diventato un giocatore vero, devo comportarmi come tale, in campo e fuori. Essere un esempio per i ragazzi della mia età

Su Fonseca:

Ho tanti difetti, ma con Fonseca e il suo staff ci stiamo lavorando. Devo pensare prima alla giocata, posizionare meglio il corpo, tutte cose da migliorare per fare il salto di qualità. Per restare a un certo livello è fondamentale avere umiltà, avere una famiglia dietro, il supporto della società e l'aiuto dei compagni. Penso di avere tutto questo e ne sono contento. Fonseca è molto concentrato, determinato, preparatissimo. L'impressione è positiva. Un allenatore adatto a questa squadra. Lo considero molto bravo sia come uomo che come professionista. Gli allenamenti sono molto intesi, richiedono un dispendio fisico molto elevato. Questa è la strada giusta, dobbiamo lavorare forte durante la settimana per ritrovarci in partita a stare bene e correre più degli altri

Sui nuovi acquisti:

Sono tutti forti, validi, possono stare in questa squadra. Si sono ambientati bene e sono dei bravissimi ragazzi. Se devo dire un nome particolare, dico Mancini. Siamo stati in nazionale, ci conosciamo da tanto e per me è un difensore validissimo. Penso che riuscirà a tirare fuori le sue qualità qui

Infine sul calendario: