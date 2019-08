La decisione del bosniaco mette in difficoltà Inter e Juventus, ora più lontane dai loro obiettivi. E il Napoli punta Maurito: De Laurentiis pronto al rilancio con Wanda.

17/08/2019

Mai come quest'anno, il mercato estivo in Italia è in grado di riservare clamorose sorprese. L'ultima in ordine cronologico arriva in un anonimo venerdì sera: mentre in giro per l'Europa Bayern Monaco e Barcellona cominciavano ufficialmente la loro stagione, a Roma - sponda giallorossa - Edin Dzeko decideva di prolungare il proprio vincolo con la società giallorossa. Una scelta inaspettata, soprattutto perché erano ormai parecchi mesi che, i beninformati, davano per fatto il passaggio del centravanti bosniaco all'Inter.

L'ottimo precampionato giocato dall'ex centravanti del Manchester City ha però convinto la società capitolina a fare uno sforzo: in previsione di un'annata interlocutoria, nata sotto un nuovo progetto tecnico e con l'abbattimento del monte ingaggi come obiettivo principale, tenersi un giocatore come Dzeko significa lanciare un messaggio forte e chiaro all'ambiente. Nei giorni scorsi si era addirittura paventata l'ipotesi di un sacrificio economico enorme, che avrebbe portato la società di James Pallotta a portare il bosniaco a scadenza.

Oggi, invece, le carte in tavola sono cambiate: i soldi per prendere un suo upgrade non ci sono, quindi tanto vale tenerselo. E così il bosniaco allunga il suo vincolo fino al 2022, portando la scadenza del contratto praticamente fino alla fine della carriera. La stessa che, in Italia, è rinata dopo gli ultimi altalenanti trascorsi in Inghilterra ai Citizens, coi quali aveva vinto una Premier League per poi sposare la causa giallorossa. La sua scelta scatena giocoforza un effetto domino che andrà a coinvolgere diverse squadre. L'Inter, ovviamente, ma non solo: sullo sfondo, come spettatrici interessate, troviamo anche Napoli e Juventus.

Mauro Icardi, centravanti in uscita dall'Inter: Marotta sta cercando di piazzarlo ma lui aspetta la Juventus, a sua volta in stand-by in attesa di risolvere i casi Dybala e Higuain

Dzeko blocca il mercato dell'Inter: ora è rebus Icardi

Edin Dzeko era considerato un attaccante più che funzionale per le idee di Antonio Conte: il bosniaco, arrivando in saldo, avrebbe potuto affiancare Lukaku e Lautaro Martinez aggiungendo, al reparto offensivo nerazzurro, un po' di esperienza e imprevedibilità in più. Per questo il tecnico leccese era entusiasta di poterlo allenare. Ora però le cose stanno per cambiare: l'acquisto del bosniaco sarebbe servito per mettere ancora più ai margini Mauro Icardi, ormai fuori dalla rosa e in attesa di trovare la sistemazione adatta per portare avanti la sua carriera professionale.

L'argentino era stato richiesto da direttore sportivo romanista Petrachi, ma la destinazione giallorossa aveva già dal principio fatto nicchiare il numero 9 nerazzurro. Per questo la trattativa per Dzeko si stava man mano raffreddando, fino all'epilogo sorprendente di qualche ora fa. Icardi rimane in uscita, ma l'Inter potrebbe non avere un piano B a Dzeko, che negli scorsi giorni sembrava addirittura a un passo dall'essere annunciato.

Juventus, Higuain e Dybala in stand-by: le strategie di Paratici

Un'altra cosa che sappiamo con certezza è che Mauro Icardi sarà, da qui alla fine del calciomercato, l'obiettivo principe della Juventus. I bianconeri lo vogliono, ma non alle condizioni dell'Inter, che per cedere il proprio campione chiede almeno 75 milioni di euro o, in alternativa, l'inserimento nella trattativa di Paulo Dybala. L'argentino potrebbe a questo punto essere confermato, soprattutto se la situazione legata a Maurito non dovesse sbloccarsi: in tal caso, anche Gonzalo Higuain avrebbe la possibilità di rimanere a Torino, in barba alle tante voci che lo avrebbero visto altrove.

D'altronde, non è un mistero che la società più interessata al Pipita fosse proprio la Roma, che con la conferma di Dzeko non ha più bisogno di un centravanti di grande spessore. Insomma, Higuain non ha moltissime richieste e il suo ingaggio pesa parecchio nel bilancio della Juventus. Valutazioni ne verranno ancora fatte, ma il prossimo weekend si scende già in campo e Maurizio Sarri, come già ribadito, vorrebbe cominciare a lavorare solamente con quella che di fatto sarà la rosa definitiva per tutta la stagione.

De Laurentiis alla finestra: ora Wanda riapre al Napoli

Il gioco degli incastri non può quindi che concludersi con il Napoli, l'unica squadra che - dichiaramente - sta cercando un attaccante da consegnare in tempi brevi ad Ancelotti. Dopo l'arrivo di Lozano si è pensato proprio a Icardi che - secondo le indiscrezioni - al momento non gradirebbe la destinazione. La Juventus però rimane bloccata da alcune situazioni in uscita e, di conseguenza, Wanda Nara dovrà seriamente guardarsi attorno per capire dove il marito potrà effettivamente trasferirsi.

Nei giorni scorsi De Laurentiis era arrivato a offrire 8 milioni di euro netti a stagione al giocatore, venendogli incontro anche dal punto di vista dei diritti di immagine. Le parti dovranno riaggiornarsi, ma non è esclusa una clamorosa riapertura per il passaggio di Maurito in maglia azzurra. Insomma, il vortice animato da un semplice rinnovo di contratto potrebbe seriamente far decollare gli ultimi giorni di trattative estive. Da qui al 2 settembre manca ancora tanto. E può succedere davvero di tutto.