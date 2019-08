Zaniolo: "Non ho mai pensato di andare via dalla Roma"

Zaniolo: "Non ho mai pensato di andare via dalla Roma"

L'allenatore, i compagni e i tifosi volevano questo rinnovo e alla fine hanno influito molto nella scelta di Edin. Si è sentito importante in un club importante come la Roma e da lì rinnovare è stato semplice, l'ha fatto con grande entusiasmo

L'Inter era un'opzione concretissima, però c'era da aspettare ancora un pochino e un giocatore con la storia di Edin non può aspettare le scelte di qualcuno, in questo caso degli Icardi. Avrebbe dovuto sostanzialmente aspettare l'Inter. Edin aveva voglia di vivere un'esperienza diversa, di giocare la Champions League, ma i tempi lunghi l'hanno fatto riflettere

