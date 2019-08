Correa rimane distante, ma il rinforzo per i rossoneri potrebbe arrivare ugualmente dalla capitale spagnola.

di Paolo Gaetano Franzino - 17/08/2019 14:53 | aggiornato 17/08/2019 15:00

Dopo un inizio di agosto scoppiettante che ha visto il Milan ufficializzare gli acquisti di Rafael Leao, Bennacer e Duarte, il calciomercato dei rossoneri sembra aver subito un piccolo rallentamento, complice anche la frenata nella trattativa legata ad Angel Correa. Il giocatore ha chiesto il trasferimento all'Atletico Madrid, ma i Colchoneros restano fermi sulla richiesta di 55 milioni.

L'affare potrebbe sbloccarsi con la cessione di André Silva, sedotto e abbandonato dal Monaco, oppure con l'acquisto da parte di Simeone di Rodrigo, trattativa anch'essa bloccatasi dopo un certo ottimismo sulla sua riuscita. Secondo Sky Sport, alla situazione attuale, per Correa il Milan non offrirà più di 38 milioni più 4-5 di bonus: cifra ancora distante da quella voluta dall'Atletico.

Per questo motivo il rinforzo in attacco per Giampaolo potrebbe essere un altro. Che però arriverebbe sempre dalla capitale spagnola: stiamo infatti parlando di Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid e possibile obiettivo di fine mercato nel caso in cui non si sbloccasse la trattativa Correa.

Calciomercato Milan, Mariano Diaz può essere il profilo giusto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il profilo di Mariano Diaz è in linea coi parametri rossoneri: è giovane (ha appena compiuto 26 anni) e non guadagna tantissimo (due milioni e mezzo). L'ex Lione non rientra nel progetto di Zidane a causa dell'ultima deludente stagione, ricca di problemi muscolari e povera di gol: solo quattro in ventidue presenze complessive.

Mariano potrebbe essere comunque molto utile alla causa milanista: d'altronde è un calciatore che solo due campionati fa aveva messo a segno 21 gol con la maglia del Lione, convincendo il Real a spendere 21,5 milioni per riacquistarlo dal club francese, che lo aveva preso a 8. La stagione vissuta dalla formazione madrilena, inoltre, non lo ha decisamente aiutato.

Per caratteristiche, Mariano Diaz potrebbe essere la spalla perfetta per Piatek: tecnico, veloce e capace di giocare anche da seconda punta. Il centravanti spagnolo di origini dominicane ha una valutazione di 20 milioni, cifra che Florentino Perez ha chiesto di recente pure alla Roma. Sarebbe il nono calciatore a passare dal Real Madrid al Milan: un percorso che dal 2000 ad oggi hanno compiuto Julio Cesar, Redondo, Ronaldo, Emerson, Huntelaar, Kakà, Diego Lopez e Theo Hernandez.

Milan, le ultime news

Angel Correa resta comunque il nome più caldo del calciomercato del Milan e il primo obiettivo del ds Massara. In uscita rimangono due tra Ricardo Rodriguez, Laxalt e Strinic e soprattutto André Silva. Dopo la conferma di Suso, la plusvalenza necessaria per far quadrare i conti rossoneri potrebbe arrivare da Hakan Calhanoglu, osservato dal Lipsia.

Stasera la formazione di Giampaolo incontrerà al Manuzzi il Cesena, nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. L'astinenza da gol di Piatek non preoccupa il tecnico, il polacco giocherà titolare in coppia con Castillejo. Nel 4-3-1-2 troveranno posto dall'inizio anche Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Borini, Biglia e Calhanoglu a centrocampo e Suso sulla trequarti. Duarte esordirà a gara in corso, mentre non sono stati convocati Reina, Bennacer, Krunic, Laxalt e Leao.