Il tecnico dei Colchoneros ha parlato dell'argentino in conferenza stampa.

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 17:37 | aggiornato 17/08/2019 17:42

Il Milan riuscirà a prendere Angel Correa? In attesa che la trattativa si sblocchi in un verso o nell'altro, del futuro dell'argentino - valutato 50 milioni - ha parlato il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che in conferenza stampa ha dichiarato:

Vorrei che tutti i buoni giocatori rimanessero e che arrivassero i più forti per costruire la squadra migliore possibile. Mi piacerebbe che il mercato fosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite. Invece bisogna aspettare sapendo che fino a settembre potrebbe esserci qualche novità. Ci sono state tre partenze importanti, tre giocatori che sono andati nei migliori club del mondo. Parlo di Rodri, Griezmann e Lucas, ceduti dietro pagamento della clausola rescissoria. Quando è così non hai margini di manovra

Poi si è soffermato su João Felix, preso per ben 126 milioni dal Benfica: