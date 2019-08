Inter, ufficiale Longo al Deportivo: possibile altra plusvalenza

L'attaccante classe 1992 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di promozione dei galiziani in Liga.

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 01:57 | aggiornato 17/08/2019 13:01

Non solo entrate. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, l'attaccante fortemente desiderato da Antonio Conte, l'Inter continua a lavorare anche in uscita per sfoltire la rosa. L'ultimo a salutare è stato Samuele Longo, che nell'ultima stagione ha collezionato 21 presenze, 1 gol e 2 assist tra Huesca e Cremonese.

L'attaccante classe 1992 è stato ufficialmente ceduto al Deportivo La Coruña. L'operazione è andata in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei galiziani in Liga.

Il Depor spera quindi di contare sui gol di Longo per risalire in massima serie e cancellare la delusione della finale playoff persa solo pochi mesi fa contro il Maiorca. Nel caso in cui venisse riscattato, il club nerazzurro incasserebbe 1.5 milioni di euro mettendo a bilancio un'altra plusvalenza.