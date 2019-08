Il bosniaco ha rinnovato con la Roma fino al 2022 e diventa irraggiungibile per i nerazzurri, che adesso cercano ancora un attaccante per completare il reparto: nel mirino uno tra Sanchez, Llorente, Rebic e Milik.

17/08/2019

A poco più di una settimana dall'inizio della Serie A 2019/2020 arriva lo scossone di calciomercato destinato a complicare i piani di Juventus e Inter: Edin Dzeko rinnova a sorpresa con la Roma fino al 2022, accompagnando la firma con dichiarazioni d'amore verso il club giallorosso che di fatto chiudono la porta a un suo trasferimento a Milano alla corte di Antonio Conte.

Una mossa inaspettata che annulla il possibile effetto domino che avrebbe permesso a Marotta e Paratici di sistemare le proprie rose: privata di Dzeko la Roma avrebbe potuto ancora puntare su Higuain o Icardi, mossa che avrebbe dato rispettivamente a Juventus o Inter il margine per muoversi ulteriormente sul mercato. Adesso tutto è cambiato, con i bianconeri e soprattutto i nerazzurri che dovranno regolarsi di conseguenza.

Soprattutto l'Inter perché Antonio Conte aspetta ancora un'altra punta per completare la rosa: i nerazzurri non vogliono (né a questo punto possono) riabilitare Icardi, che partirà comunque, ma in avanti la coperta sembra effettivamente ancora corta per una squadra chiamata a fare bene - se non benissimo - in campionato e a difendersi anche in Europa. Ecco perché Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio, si sono messi nuovamente alla ricerca di una punta.

Esploso nell'Udinese, Alexis Sanchez ha successivamente indossato le maglie di Barcellona, Arsenal e Manchester United.

Inter, Dzeko non arriverà: ecco le quattro alternative

Quattro i profili individuati, per caratteristiche tecniche, costo e qualità davvero diversi l'uno dall'altro: l'obiettivo principale a questo punto diventa Alexis Sanchez, ex Udinese. Barcellona e Arsenal attualmente in forza al Manchester United. La sua esperienza all'Old Trafford è stata deludente, e al di là delle dichiarazioni del tecnico Solskjaer, che conta di rilanciarlo, la sensazione è che per la giusta offerta il cileno potrebbe partire per tornare in quella Serie A che ha lasciato nel lontano 2011.

Se Sanchez è una seconda punta rapida e tecnica il secondo profilo seguito dall'Inter è decisamente l'opposto: parliamo di Fernando Llorente, esperto centravanti spagnolo di 34 anni che al momento è svincolato. A livello di ingaggio non si accontenta certo di poco, ma ha dimostrato nell'ultima stagione trascorsa al Tottenham di saper stare in panchina senza creare problemi e di saper incidere anche a gara in corso. La sua prestanza fisica lo renderebbe un'ottima alternativa a Lukaku, forse l'unica reperibile sul mercato al momento.

Straordinario colpitore di testa, nella lista dei quattro giocatori stilata da Marotta Fernando Llorente è quello con le caratteristiche più simili a Edin Dzeko.

Il terzo giocatore in lizza è Ante Rebic, che oggi a 25 anni è un giocatore decisamente diverso dal timido ventenne incapace di ritagliarsi uno spazio nella Fiorentina: vice-campione del mondo al termine di un Mondiale giocato ad alto livello, stella dell'Eintracht Francoforte dove ha fatto faville in coppia con Jovic, prelevato dal Real Madrid, l'attaccante croato è seguito da tempo e con la rinuncia forzata a Dzeko potrebbe essere arrivato il momento per l'Inter di stringere.

Infine non bisogna sottovalutare la pista che porta a Arkadiusz Milik: il polacco del Napoli piace molto all'Inter, in Serie A ha dimostrato di saperci stare più che bene, si è ripreso da due gravi infortuni mostrando grande determinazione e ha qualità tali da permettergli di giocare al posto di Lukaku ma anche al suo fianco. Difficile arrivarci, ma se Mauro Icardi riaprisse la pista che potrebbe portarlo al club di De Laurentiis la situazione potrebbe clamorosamente cambiare.