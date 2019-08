In Cile sono certi: c'è un'intesa sulla parola tra il giocatore e l'allenatore nerazzurro Antonio Conte. L'ostacolo principale resta la valutazione del cartellino da parte del Barcellona.

di Luca Guerra - 17/08/2019 19:31 | aggiornato 17/08/2019 23:36

Un Guerriero per completare il restyling totale del centrocampo, passato già per gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi. Il calciomercato dell'Inter passa anche per un possibile ritorno in Serie A: quello di Arturo Vidal, obiettivo individuato da Antonio Conte per prendere il posto di Radja Nainggolan nei panni di guastatore dei giochi in mediana.

Insieme alla Juventus, tra il 2011 e il 2014, Conte e Vidal hanno vinto tre scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia, con il cileno in grado di mettere insieme 126 presenze e 40 reti. Primo incursore tra i centrocampisti, primo uomo chiamato ad alzare il pressing sul portatore di palla avversario. Pedina fondamentale per gli equilibri bianconeri, che l'allenatore oggi all'Inter vorrebbe come ultimo innesto per il centrocampo nel calciomercato estivo 2019, che ha profondamente cambiato volto alla rosa dell'Inter.

Per dare un'accelerazione alla trattativa che potrebbe riportare in Italia Vidal, secondo quanto spiega in Cile il quotidiano El Mercurio (che cita anche fonti interne al club nerazzurro), sarebbe intervenuto in prima persona lo stesso Conte. L'allenatore avrebbe parlato al telefono con il centrocampista negli scorsi giorni, esponendogli il progetto tecnico e ricevendo in cambio la disponibilità del 32enne cileno a farne parte. Una presa di posizione da tenere in considerazione, che potrebbe essere decisiva per superare quello che appare l'ultimo scoglio da superare prima della fumata bianca.

Se Vidal sembra deciso a tornare a lavorare con l'allenatore che lo ha lanciato su scala internazionale durante gli anni alla Juventus, ben meno deciso a privarsi del giocatore a cuor leggero è il Barcellona. Il club blaugrana, che ha portato il cileno nella Liga un anno fa, valuta una cessione del centrocampista (escluso dalla lista dei convocati di Valverde per l'esordio in campionato contro l'Athletic Bilbao) ma a patto di monetizzare.

Il Barcellona valuta il cartellino di Vidal almeno 20 milioni di euro. Una cifra che l'Inter preferirebbe investire nell'acquisto di un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. La proposta del club nerazzurro invece consiste in un prestito con diritto - o obbligo - di riscatto. Il futuro del centrocampista, offerto senza successo anche al PSG nel pacchetto di nomi messi in campo dal Barcellona per arrivare a Neymar, resta in attesa di una svolta. L'Inter attende che il prezzo cali e fa leva sulla volontà del giocatore. A volte una telefonata può cambiare la storia di una trattativa: succederà anche in questo caso?