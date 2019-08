I Viola sono alla ricerca di un attaccante e il croato - in uscita dall'Atletico Madrid - è tra gli obiettivi. Piace anche lo svincolato Fernando Llorente.

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 12:12 | aggiornato 17/08/2019 12:17

Non solo Milan Badelj. La Fiorentina sta pensando a un altro ritorno, quello di Nikola Kalinic. In viola dal 2015 al 2017, per due stagioni in cui ha collezionato 33 gol in 84 presenze, l'attaccante croato è in uscita dall'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e potrebbe far ritorno in Italia.

Sul classe 1988 ci sono anche Bologna, Sampdoria e Atalanta, ma la Fiorentina è in pole. Anche perché a portarlo tra le fila dei gigliati quattro anni fa fu proprio l'attuale direttore sportivo dei viola Daniele Pradè, che quindi lo conosce alla perfezione.

Il club toscano è però anche sulle tracce di altri attaccanti, a cominciare dallo svincolato Fernando Llorente. Piacciono poi Diego Rossi, 21enne uruguaiano con passaporto italiano di proprietà del Los Angeles FC, e Pedro, classe 1997 brasiliano del Fluminense.