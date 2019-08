Brasile, il portiere assassino torna in campo: Bruno al Poços de Caldas

Condannato a più di 20 anni di carcere per aver ucciso la modella Eliza Samudio e aver dato il suo corpo in pasto a dei cani, ora Bruno torna in campo per giocare con il Poços de Caldas FC.

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 12:51 | aggiornato 17/08/2019 14:56

In Brasile si torna a parlare di Bruno Fernandes das Dores de Souza. Per chi non lo ricordasse, si tratta dell'ex portiere brasiliano del Flamengo che nel 2013 è stato condannnato a 20 anni e 9 mesi di carcere per aver assassinato la modella Eliza Samudio - da cui ha avuto un figlio - e aver dato il suo corpo in pasto a dei rottweiler. Un delitto terribilmente crudele che però non impedirà a Bruno di rimettere piede sul prato verde. Il classe 1984 ha infatti ottenuto uno stato di semi-libertà ed è stato messo sotto contratto dal Poços de Caldas FC, club che ha sede nella regione del Minas Gerais. Ovviamente al 34enne serviranno dei permessi speciali, ma ormai non ci sono più dubbi sul fatto che tornerà a giocare. Lo ha confermato a Globo Esporte il presidente del Poços de Caldas FC, Paulo César da Silva: Bruno è un nuovo giocatore del Poços de Caldas Futebol Clube. Firmerà il contratto il giorno della presentazione, a Urca. La settimana prossima inizierà probabilmente gli allenamenti. Ha solo bisogno di alcuni permessi. Posso però già dire che è un giocatore del club Non è la prima volta che Bruno riesce a riprendere l'attività agonistica dopo essere stato condannato. Nel 2017 fu rilasciato dalla polizia e acquistato dal Boa Esporte, prima però che la pena venisse confermata e tornasse in carcere per scontare la condanna.