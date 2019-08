Ironia della sorte, si tratta dello stesso guaio muscolare che sta smaltendo la Pulce. Incerti i tempi di recupero di entrambi. Valverde spera di riabbracciare almeno l'argentino per la prossima partita di campionato in programma il 25 agosto al Camp Nou contro il Betis.

Ma il ko non è l'unica dolente per Ernesto Valverde, che già privo di Lionel Messi infortunato deve ora fare a meno anche di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano ha infatti lasciato il campo acciaccato al 37'. Gli esami svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo della gamba destra.

Una serata da cancellare in fretta. Il Barcellona ha perso 1-0 all'esordio in Liga. Al San Mamès, contro l'Athletic Bilbao, i blaugrana sono stati affondati nel finale dall'immortale Aritz Aduriz, che a 38 anni ha pensato bene di decidere il match con una sforbicata da fuoriclasse assoluto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK