Atletica, Birmingham, prova generale dei Mondiali di Doha

Vigilia con la conferenza stampa dei protagonisti del British Grand Prix di Birmingham in programma all’Alexander Stadium di Birmingham.

di Diego Sampaolo - 17/08/2019 18:50 | aggiornato 17/08/2019 23:55

I 200 metri femminili si preannunciano come la gara clou del British Grand Prix di Birmingham. La starting list assomiglia molto a quella di una finale dei Campionati del Mondo e sarà una vera anticipazione dei prossimi Mondiali di Doha in programma dal 27 Settembre al 6 Ottobre. I nomi da seguire saranno la campionessa olimpica dei 400 metri Shaunae Miller Uibo, la due volte campionessa olimpica dei 100 metri Shelly Ann Fraser Pryce, la tripla medaglia d’oro europea Dina Asher Smith, l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, la primatista africana e argento iridato di Mosca 2013 Blessing Okagbare e la due volte iridata dei 200 metri Dafne Schippers.

L’atleta più medagliata in gara è Shelly Ann Fraser Pryce, che vinse il primo dei dieci titoli della sua straordinaria carriera (tre alle Olimpiadi e sette ai Mondiali) ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. In questa settimana la giamaicana celebra il decimo anniversario del primo titolo mondiale a Berlino 2009. Shelly Ann non corre i 200 metri in Diamond League dal 2014, ma ha fatto registrare il suo miglior tempo dalla finale vinta ai Mondiali di Mosca 2013 correndo in 22”22 ai Trials giamaicani di Kingston a fine Giugno.

Contro le atlete in gara a Birmingham Fraser Pryce ha corso quattro volte sui 200 metri contro Okagbare precedendo la nigeriana in occasione della vittoria ai Mondiali di Mosca 2013. Okagbare ha battuto la giamaicana in altre tre occasioni. Contro Shaunae Miller Uibo il bilancio è di una vittoria e di una sconfitta. Fraser Pryce non ha mai corso sui 200 metri contro Schippers, Asher Smith e Ta Lou.

Shelly Ann Fraser Pryce:

Ricordo che prima dei Mondiali di Berlino fui sconfitta diverse volte, ma una volta arrivata nella capitale tedesca ero eccitata e non vedevo l’ora di correre. In finale ho avuto la migliore partenza dai blocchi e ho comandato dall’inizio alla fine

La trentaduenne caraibica ha parlato delle difficoltà di mantenere il perfetto equilibrio tra la carriera sportiva e la vita familiare.

Mio figlio ha appena compiuto due anni e si è messo a piangere quando sono partita per venire qui. E’ molto difficile doverlo lasciare ma è una cosa che devo fare a malincuore. E’ un sacrificio e devo abituarmi. Nello stesso tempo gareggiare da mamma è un bell’incentivo. Mi sento più forte mentalmente. L’ultima volta che ho gareggiato a Birmingham risale a cinque anni fa. Ho saputo che lo stadio verrà demolito per lasciare spazio al nuovo impianto che ospiterà i Giochi del Commonwealth nel 2022. Il cast assomiglia ad una finale mondiale. Quando ci sono tante atlete forti, può succedere di tutto. Correndo contro grandi velociste possono arrivare grandi prestazioni. Sarà una prova generale dei Mondiali di Doha. Il pubblico inglese ama l’atletica. Sono simili ai fans giamaicani

Dina Asher Smith:

Il cast è pieno di atlete di grande talento in grado di correre ottime prestazioni. E’ positivo poterci confrontare più volte nel circuito e non vedo l’ora di poter regalare una bella performance al pubblico di casa. Il pubblico inglese sostiene tutti gli atleti indipendentemente dal paese di provenienza e so che molti atleti apprezzano questo sostegno. Ho un grande ricordo di quando gareggiai per la prima volta all’Alexander Stadium contro Allyson Felix e Janeba Tarmoh. Avevo dato tutto ed ero stravolta

Asher Smith sta preparando il quarto Mondiale della sua carriera ad appena 23 anni. Debuttò nel 2013 quando contribuì alla medaglia di bronzo della staffetta 4x100 britannica ai Mondiali di Mosca 2013 poche settimane dopo aver conquistato il titolo europeo under 20 sui 200 metri a Rieti. La londinese non ha ancora vinto medaglie a livello mondiale nelle competizioni individuali ma è andata vicina nelle precedenti partecipazioni alle rassegne globali classificandosi quinta ai Mondiali di Pechino 2015 e quarta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e quarta ai Mondiali di Londra 2017 sempre sui 200 metri. A livello europeo ha vinto il doppio oro sui 100 e sui 200 metri agli Europei di Berlino stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno su entrambe le distanze con 10”85 e 21”89. La sprinter inglese non ha mai doppiato 100m e 200m ai Mondiali e ha in programma di correre su entrambe le distanze a Doha e nelle future rassegne iridate.

Ho doppiato agli Europei di Berlino e ha funzionato molto bene. Il mio programma è farlo anche in futuro per il resto della mia carriera

Dina Asher Smith ha realizzato i migliori tempi stagionali di 10”91 a Losanna e 22”18 a Stoccolma. Mai aveva corso così velocemente al di fuori delle grandi rassegne di campionato come Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

Fortunatamente sono sempre scesa al di sotto degli 11 secondi in questa stagione e spero di continuare questo trend fino ai Mondiali e spero di correre ancora più velocemente in Ottobre a Doha. Ho avuto un’ottima stagione. Non ho mai corso tempi così veloci prima dei Mondiali

De Grasse torna nella città della prima vittoria in Diamond League

Lo sprinter canadese André De Grasse ha un ricordo splendido di Birmingham. Il tre volte medagliato olimpico di Rio de Janeiro conquistò il primo successo della sua carriera nella città delle West Midlands nel 2016 vincendo i 200 metri in 20”16 con un vento contrario di -1.5 m/s. Gli infortuni hanno frenato la sua ascesa nelle due successive stagioni ma nel 2019 è tornato ai sui migliori livelli correndo i 100 metri in 9”99 a Londra e i 200 metri in 19”91 a Ostrava. Era dalla stagione olimpica 2016 che non correva al di sotto dei 10 secondi sui 100 metri e al di sotto dei 20 secondi sui 200 metri. De Grasse spera di poter vivere un altro pomeriggio memorabile all’Alexander Stadium di Birmingham. Il canadese è uno dei cinque atleti con un personale stagionale al di sotto dei 10 secondi.

André De Grasse:

Non vedo l’ora di correre un’altra grande gara. Scendere sotto i 10 secondi sarebbe ottimo. Spero che ci sia il sole. Mi piace correre due volte in batteria e in finale nello stesso giorno perché mi aiuta a prepararmi al meglio in vista dei Mondiali. Sono contento di aver corso il mio primo 100 metri sotto i 10 secondi dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Mi sento in perfetta forma. Gli atleti che gareggiano a Birmingham potrebbero essere presenti in semifinale o in finale ai Mondiali. La mia stagione sta andando secondo i piani. Non ho mai gareggiato ai Giochi del Commonwealth e mi piacerebbe avere la chance di partecipare a questa manifestazione nel 2022 quando verrà ospitata da Birmingham”

Johnson Thompson nel lungo contro Thiam

La britannica Katarina Johnson Thomson sfiderà l’altra stella delle prove multiple Nafissatou Thiam in un’anticipazione della gara dell’eptathlon dei Mondiali di Doha.

Katarina Johnson Thompson:

E’ bello poter gareggiare contro Nafi Thiam perché è una grande agonista ed è importante potersi testare una contro l’altra. Sarebbe bello poter vedere gare di prove multiple all’interno delle tappe della Diamond League. Se dovessi scegliere tre gare dove testarmi in un ipotetico triathlon mi piacerebbe disputare salto in lungo, giavellotto e 200 metri

Nafissatou Thiam:

Amo l’atmosfera di grande amicizia che trovo quando gareggio nell’eptathlon. Sono due giornate lunghe e c’è molta competizione ma insieme ci divertiamo e abbiamo un bel rapporto. E’ fantastico poter gareggiare contro Katarina. Siamo abituate a gareggiare insieme ma è una gara di salto in lungo e sarà importante testare la mia condizione in vista dei Mondiali di Doha”

Insieme ai 200 metri l’altra gara clou del meeting inglese sarà il duello sui 100 ostacoli tra la primatista mondiale Kendra Harrison e la leader mondiale stagionale Danielle Williams.

Kendra Harrison:

Mi sono divertita molto qui a Birmingham l’anno scorso. Vincere il titolo mondiale indoor mi ha dato molta fiducia. Mi sono sentita sempre meglio in ogni turno di qualificazione. E’ un meeting molto importante perché è una gara simile ad una finale mondiale. Fare bene qui può aiutare in vista dei Mondiali

L’unico grande atleta a rinunciare a Birmingham è il campione del mondo indoor dei 60 metri Christian Coleman, che non sarà in gara per un infortunio.

Christian Coleman:

A causa di complicazioni in allenamento devo limitare le mie competizioni in vista dei Mondiali di Doha per non correre rischi. La mia priorità è arrivare in forma per gareggiare sui 100m, 200m e staffetta ai Mondiali

Migliaia di studenti in Gran Bretagna conosceranno i risultati dei loro esami scolastici nei prossimi giorni. Il moderatore della conferenza stampa e speaker del meeting Geoff Wightman ha chiesto agli atleti presenti quali fossero i loro risultati scolastici.

Dina Asher Smith:

Le mie pagelle erano sempre noiose. Avevano sempre i soliti commenti positivi

Kendra Harrison:

Ero molto timida a scuola. Non parlavo molto ma ero una grande lavoratrice



Katarina Johnson Thompson:

Non ricordo cosa ci fosse scritto sulle mie pagelle. Ero un po' stupida in classe ma non sono mai stata una cattiva ragazza



Shelly Ann Fraser Pryce: