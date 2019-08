Tennis, Rublev batte Federer in due set a Cincinnati

Grande sorpresa al torneo di Cincinnati dove Andrey Rublev ha battuto Roger Federer in due set qualificandosi per i quarti di finale.

16/08/2019

Il ventunenne russo Andrey Rublev (numero 70 del Ranking ATP) ha battuto a sorpresa il sette volte vincitore del torneo di Cincinnati Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4 dopo aver sconfitto l’altro svizzero Stan Wawrinka nel turno precedente.

Rublev ha strappato la battuta a Federer nel secondo game. Federer ha realizzato il controbreak immediato nel game successivo ma Rublev ha tolto di nuovo il servizio allo svizzero nel quarto game prendendo un vantaggio di 3-1. Il ventunenne russo ha tenuto agevolmente il servizio nei game successivi e ha portato a casa il primo set con un ace nel nono game dopo 28 minuti.

Federer ha subito il break decisivo nel settimo game del secondo set sul punteggio di 3-3 e ha consolidato il vantaggio tenendo il servizio nell’ottavo game. Il giovane russo ha servito per il match al decimo game conquistando i quarti di finale dove affronterà il connazionale Danil Medvedev, che ha dominato il suo ottavo di finale con il tedesco Jan Lennard Struff con il punteggio di 6-2 6-1. Rublev e Medvedev giocarono due anni fa le Next Gen Finals di Milano.

Rublev toccò la racchetta per la prima volta a 3 anni seguendo le orme della madre Marina Marenko, insegnante di tennis, che seguì in passato la tennista Anna Kournikova. Il padre è stato un ex pugile e ora gestisce un ristorante a Mosca. Dal 2016 si è trasferito in Spagna dove si allena con l’ex giocatore di tennis spagnolo Fernando Vicente.

Nel 2017 è arrivato ai quarti di finale degli Open degli Stati Uniti e ha perso la finale delle Next Gen Finals di Milano contro il coreano Hyeon Chung. Nel 2019 ha perso la finale del torneo di Amburgo contro Nikoloz Basilashvili.

Andrey Rublev:

Sono stato un po' fortunato perché all’inizio non ha servito bene. Questa è stata la mia vittoria più importante ed emozionante. Lui è un campione vero, una grande leggenda che deve sostenere una pressione incredibile ogni giorno. Tutti ti guardano e devi metterti alla prova ogni giorno, e lo fa da chissà quanti anni. Qualcosa di irreale. Anche il modo in cui ha accettato la sconfitta è proprio un altro livello. So che il mio gioco è aggressivo e veloce. Per alcuni giocatori è difficile da controllare. E’ uno dei miei vantaggi

Inizialmente Rublev non avrebbe dovuto nemmeno giocare a Cincinnati.

Avevo dimenticato di iscrivermi. Non dovevo essere qui. Nel primo incontro sono stato fortunato perché Tomic si è ritirato. Nel secondo turno stavo perdendo l’incontro con Kukushkin, ma sono riuscito a ribaltare il risultato. Match dopo match ho iniziato a giocare sempre meglio

Roger Federer:

Andrey ha giocato benissimo, mentre io ho iniziato ad avere problemi al servizio da subito. Penso che la combinazione delle due cose sia difficile da affrontare. Lui giocava bene, mentre io faticavo specialmente in fase offensiva. Non mi ha lasciato niente ed era dappertutto. Mi ha impressionato

Djokovic supera Carreno Busta in due set

Il numero uno del mondo e campione uscente di Cincinnati Novak Djokovic ha vinto la nona partita di fila battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 6-3 6-4. Il vincitore dell’ultimo torneo di Wimbledon si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Cincinnati per la nona volta in carriera. Djokovic ha vinto tutte le tre partite disputate in carriera con Carreno Busta. Il fuoriclasse di Belgrado ha conquistato un break per ciascuno dei due set nel sesto game del primo set e nel terzo game del secondo set. Carreno Busta ha costruito quattro palle break nel secondo set ma Djokovic le ha salvate.

Novak Djokovic:

Non penso che il punteggio faccia capire quanto sia stato duro il match. Credo di aver servito molto bene. Ho messo in campo più del 70% di prime. E’ stato il mio colpo migliore

Nei quarti di finale Djokovic giocherà contro il francese Lucas Pouille, che ha superato Karen Khachanov in tre set per 6-7 (3-7) 6-4 6-2.

Richard Gasquet torna a giocare i quarti di finale in un grande torneo dopo aver battuto l’argentino Diego Schwartman con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-3. Gasquet ha recuperato da uno svantaggio di 2-5 nel tie-break del primo set e ha salvato due set point sul 4-6. Il francese ha preso il largo portandosi in vantaggio per 3-0 con un break iniziale nel secondo set.

Gasquet affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha superato agevolmente il Next Gen Miomir Kecmanovic per 6-1 6-2. Agut ha battuto Gasquet per 7-5 7-5 settimana scorsa a Montreal.

Il giapponese Yoshihito Nishioka ha battuto il Next Gen australiano Alex De Minaur per 7-5 6-4 con un break per ciascuno dei due set dopo aver battuto il connazionale Kei Nishikori nel turno precedente. Nishioka sfiderà ora David Goffin, che ha superato il francese Adrian Mannarino per 7-6 (8-6) 6-2 dopo aver recuperato da uno svantaggio di 4-6 nel tie-break del primo set.

Barty batte Kontaveit in rimonta

La campionessa del Roland Garros 2019 Ashleigh Barty ha battuto l’estone Anett Kontaveit per 4-6 7-5 7-5 dopo essere stata a due soli punti dalla sconfitta.

Kontaveit ha preso un break di vantaggio portandosi sul 2-1, ma Barty ha realizzato subito il controbreak nel quarto game pareggiando il conto sul 2-2. Kontaveit ha conquistato il secondo break nel nono game e ha servito per il primo set nel game successivo.

Kontaveit si è portata due volte in vantaggio nel secondo set ma Barty ha subito controbreakkato in entrambe le occasioni. Barty ha conquistato il secondo set con un altro break.

Le due giocatrici hanno tenuto il servizio nei primi sei game del terzo set. Kontaveit ha strappato la battuta all’australiana al settimo game ed è arrivata a due soli punti dalla vittoria quando ha servito per il match sul 5-4 ma non è riuscita ad arrivare al match point. Barty ha pareggiato con un controbreak sul 5-5 e ha vinto gli ultimi due game aggiudicandosi il terzo set per 7-5.

Barty giocherà i quarti di finale contro la greca Maria Sakkari, che ha rimontato un set di svantaggio alla bielorussa Aryna Sabalenka aggiudicandosi l’incontro per 6-7 (4-7) 6-4 6-4.

Keys vince una sfida molto bella contro Halep in tre set

La finalista degli US Open 2017 Madison Keys ha superato la tre volte finalista del torneo di Cincinnati Simona Halep con il punteggio di 6-1 3-6 7-5 al termine di una partita molto combattuta e spettacolare. Halep ha recuperato uno svantaggio di 3-0 nel terzo set e ha annullato cinque palle break per il 4-0 prima di strappare la battuta alla statunitense nel quinto game.

La romena ha salvato un match point sul 4-5, ma Keys ha strappato la battuta nel dodicesimo game aggiudicandosi il terzo set per 7-5. Keys ha vinto la prima partita contro Halep spezzando una striscia di cinque sconfitte consecutive contro la romena.

Madison Keys:

Ho giocato in modo intelligente oggi. Ho giocato un ottimo primo set, mentre Simona non si è espressa ai suoi livelli migliori. Nel terzo set abbiamo giocato entrambe ad alto livello. Simona è stata la giocatrice numero 1 del mondo per un motivo e sapevo che non avrebbe mai ceduto

Keys affronterà Venus Williams, che ha recuperato un set di svantaggio a Donna Vekic imponendosi per 2-6 6-3 6-3.

La vincitrice dell’ultima edizione degli US Open e attuale numero 1 del mondo Naomi Osaka è stata costretta a giocare il terzo set contro Hsieh Su Wei prima di aggiudicarsi il match per 7-6 (7-3) 5-7 6-2. Osaka ha annullato quattro palle break nel secondo game del terzo set prima di conquistare due break consecutivi nel terzo e nel quinto game.

La giapponese sfiderà la ventenne statunitense Sofia Kenin, che ha battuto per la seconda volta Elina Svitolina per 6-3 7-6 (7-3) dopo aver mancato un match point sul 5-4.

La ceca Karolina Pliskova, vincitrice dell’edizione del torneo di Cincinnati nel 2016, si è qualificata per i quarti di finale senza aver ancora perso un set in tutto il torneo battendo la svedese Rebecca Peterson 7-5 6-4. Pliskova giocherà contro Svetlana Kuznetsova, che ha dominato l’incontro con la vincitrice degli US Open 2017 Sloane Stephens per 6-1 6-2 in appena 53 minuti qualificandosi per i quarti di finale di Cincinnati per la terza volta in carriera.