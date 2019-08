Prima maglia Juve, l'ideatore: "Netta rottura col passato"

Chi ha dato vita alla nuova discussa prima maglia della Juventus? Inigo Turner, direttore design del dipartimento calcio dell'Adidas, che in un'intervista rilasciata a Espn ha parlato proprio della prima casacca dei bianconeri:

Che le nuove strisce ricordino gli arbitri negli USA è una balla colossale, da trattare come spazzatura. So bene che la nuova maglia non è stata accolta bene da tutti i tifosi. Ma è una reazione da mettere in conto quando fai qualcosa di audace e molto innovativo. La rottura col passato è abbastanza netta. Ma poi la gente potrebbe anche dire: "Ok, ora che mi sono abituato a vederla mi piace molto"