Come sempre il Palio di Siena ha regalato mille emozioni. A trionfare il 16 agosto 2019, nel Palio corso in onore della Madonna dell'Assunta, è stata la Contrada della Selva con Remorex scosso (ovvero un cavallo rimasto senza monta del fantino). La Selva ha conquistato così l'ambitissimo drappellone realizzato dall'artista Milo Manara.

