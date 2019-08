Le Parisien riporta le parole di Eric Rolland, ex medico del PSG che afferma di avere individuato nel campione brasiliano quello che potrebbe essere un problema cronico: anche per questo O Ney vorrebbe lasciare Parigi.

0 condivisioni

di Simone Cola - 16/08/2019 19:01 | aggiornato 16/08/2019 19:05

Per tutta l'estate il nome di Neymar è stato al centro delle voci di calciomercato: al termine della sua seconda stagione con il PSG il brasiliano ha manifestato senza mezzi termini l'intenzione di lasciare Parigi, una scelta che ha indispettito il club che nel 2017 investì su di lui la bellezza di 222 milioni di euro - rendendolo il calciatore più pagato di sempre - e che tifosi e addetti ai lavori si sono affrettati a definire irrispettosa e irriconoscente.

Secondo il quotidiano parigino Le Parisien, però, potrebbe esserci ben altro dietro il desiderio manifestato da Neymar di lasciare la Ligue 1 per tornare al Barcellona. Al PSG il brasiliano tutto sommato non si trova male: guadagna la bellezza di 35 milioni di euro all'anno, ha un buon rapporto con numerosi compagni e con il tecnico Tuchel e rimane la stella di una squadra che domina in patria e che al di là dei risultati deludenti ogni stagione potrebbe stupire in Champions League.

E allora? Allora potrebbe essere un problema fisico a spingere O Ney lontano dal PSG: in Francia Neymar ha confermato tutte le sue enormi qualità - 51 gol e 29 assist nelle 58 gare giocate in due anni - ma ha visto drasticamente aumentare il tempo trascorso in infermeria a causa dei frequenti infortuni. L'ultimo, una frattura al quinto metatarso del piede destro rimediata a gennaio, lo ha costretto a saltare mezza stagione - ottavi di Champions compresi - e una Coppa America giocata in casa in cui era chiamato ad essere l'assoluto protagonista.

Nei due anni trascorsi con il PSG Neymar ha messo insieme lo straordinario score di 51 reti e 29 assist in 58 partite ma è stato continuamente bersagliato dagli infortuni.

Neymar, fuga dalla Francia per motivi di salute?

Smaltito dopo mesi l'infortunio rimediato contro il Guingamp lo scorso 19 gennaio, infatti, Neymar era tornato in campo per le ultime 5 partite della stagione - 4 in Ligue 1 e la finale di Coppa di Francia in cui sono arrivati 3 gol e 2 assist - e aveva poi raggiunto il Brasile con l'intenzione di prepararsi al meglio alla Coppa America, obiettivo sfumato a causa del nuovo infortunio rimediato in amichevole contro il Qatar a pochi giorni dall'inizio della manifestazione.

È proprio quest'ultima ricaduta a preoccupare e a far pensare che la fragilità del campione brasiliano possa essere cronica, pensiero che trova conferma nelle parole di Eric Rolland, ex direttore dello staff medico del PSG famoso per avere operato nel 2008 il ginocchio malandato di Ronaldo il Fenomeno: il suo staff avrebbe individuato una fragilità innata nel piede di Neymar, che tradirebbe una predisposizione a questo tipo di infortuni.

Bisogna ricordare che già prima dei Mondiali di Russia 2018 O Ney fu fatto rientrare in fretta e furia dal Brasile dopo aver saltato per infortunio buona parte della prima stagione con il PSG, situazione che si è ripetuta anche nell'anno successivo e che lo ha costretto a saltare le importantissime sfide di Champions League contro Real Madrid e Manchester United che si sono concluse con l'eliminazione dei parigini.

A oggi sono più di 70 le partite saltate in carriera da Neymar a causa degli infortuni.

La Ligue 1 non sarà il campionato più difficile del mondo ma certo è decisamente duro per uno come Neymar, costantemente alle prese con difensori incapaci di fermarlo con le buone e che quindi ricorrono con frequenza ai falli: uno studio ha calcolato che il brasiliano subisce di media più di tre entrate dure a partita, una ogni mezz'ora o poco meno. Sarebbe questo il motivo per cui O Ney intenderebbe chiudere la sua esperienza in Francia e tornare a giocare nella Liga, torneo dove il gioco è più aperto e i falli - e di conseguenza gli infortuni - meno frequenti.

Anche per questo il campione brasiliano non avrebbe mai veramente aperto le porte a una trattativa né con club della Premier League né con la Juventus: Premier e Serie A sono campionati duri e impegnativi dal punto di vista fisico, tornei che con i suoi problemi fisici Neymar difficilmente potrebbe affrontare senza correre il rischio di ricadute che, se si verificassero, potrebbero addirittura mettere fine prematuramente alla sua carriera.

Nelle prossime due settimane il brasiliano scoprirà qual è il suo futuro: lui vuole disperatamente la Spagna, che sia il Barcellona, l'amato ex club, oppure gli odiati rivali del Real Madrid. Potrebbe non essere una questione né di soldi né di obiettivi: forse Neymar vuole soltanto tornare a giocare a calcio e farlo alla sua maniera, in un campionato che gli permetta di esprimere al massimo quello che rimane un talento straordinario.