Le parole rilasciate dal manager portoghese durante "The Making of", la serie prodotta da DAZN.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 11:55 | aggiornato 16/08/2019 22:00

José Mourinho ha ripercorso la sua carriera durante "The Making of", la serie prodotta da DAZN. Lo Speciale One è tornato con la mente al 9 marzo 2004, esattamente al match tra Manchester United e Porto e al gol di Costinha che valse l'1-1 nei quarti di ritorno di Champions League e la conseguente qualificazione alle semifinali:

Se quel gol invece di essere arrivato al 90' fosse arrivato al 70', sono certo che non avrei assolutamente esultato in quel modo. Nessuno si aspetta un gol all'ultimo minuto e nessuno si aspetta di segnarlo nel lato dove sono i propri tifosi. Non conta in che condizioni arrivi, è qualcosa che ti viene da dentro. Un po' come un ladro che rapina una banca e riesce a farla franca. È fantastico, sono cose che ti restano per sempre

Poi passa alla stagione 2011/12 e alla Liga vinta col Real Madrid davanti al Barcellona conquistando 100 punti su 114: