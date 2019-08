Un fuoriclasse assoluto, un campione capace di vincere in salita, a cronometro e in volata. Non a caso è uno dei sette corridori capace di trionfare in tutti e tre i Grandi Giri (gli altri sei sono Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome).

