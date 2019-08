Le parole del direttore sportivo dei bianconeri rilasciate a margine dell'amichevole di Villar Perosa.

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 18:26 | aggiornato 16/08/2019 18:31

A margine della tradizionale amichevole di Villar Perosa tra la Juventus e la Primavera bianconera, il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato a lungo di mercato e ha fatto il punto sulla campagna acquisti:

Abbiamo acquistato de Ligt, per il quale erano state presentate richieste da tutte le prime dieci squadre del ranking mondiale, cosa che personalmente non mi era mai capitata in tanti anni di lavoro. Danilo ha vinto 22 titoli in carriera e negli ultimi sei anni ha giocato nel Real Madrid e nel Manchester City. Credo che la Juve abbia giocatori di grandissimo livello in tutti i reparti. Siamo riusciti ad acquistare lui, due grandi giocatori a parametro zero come Rabiot e Ramsey contesi da molti

Su Demiral, Rugani e Khedira:

Siamo riusciti a prendere e tenere Demiral, che in questo momento è il giocatore della rosa che ha più richieste. Per quanto riguarda Rugani, non si può dire cosa succederà con lui. Per chiudere gli accordi bisogna essere in tre. Khedira è un grande giocatore, rimane con noi. E lo stesso vale per Matuidi...

Infine su Icardi: