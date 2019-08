Torna dopo quasi un mese di pausa la IAAF Diamond League con la quartultima tappa in programma Domenica 18 Agosto all’Alexander Stadium di Birmingham, conosciuto dai fans dell’atletica britannica come "the home of british athletics".

16/08/2019

Tante pagine storiche di atletica sono state scritte a Birmingham, chiamata dagli inglesi come la “second city”. Oltre alle due edizioni dei Mondiali Indoor nel 2003 e nel 2018 e agli Europei Indoor 2007, la British Athletics organizza l’annuale meeting indoor alla Birmingham Arena, il British Grand Prix e i Campionati britannici.

Il capoluogo delle West Midlands è una città di 1 milione di abitanti ma a misura d’uomo e percorribile a piedi con importanti luoghi di interesse come la City of Birmingham Council (il municipio) e la Birmingham Central Library. Il fascino tutto british di Birmingham è rappresentato dai caratteristici canali e dalle vie piene di negozi e i caratteristici pub inglesi.

Il British Grand Prix rappresenta il penultimo meeting dove gli atleti possono raccogliere punti per la qualificazione per le due finali della IAAF Diamond League in programma a Zurigo il 29 Agosto e a Bruxelles il 6 Settembre.

Una sessantina di medagliati olimpici e mondiali, compresi dieci campioni olimpici in carica, 13 ori mondiali e due campioni paraolimpici saranno in gara a Birmingham.

Dopo la conclusione del Muller Grand Prix inizieranno i lavori di rinnovamento dello storico impianto dell’Alexander Stadium in vista dei Giochi del Commonwealth che si svolgeranno a Birmingham nel 2022.

Presentiamo il cast dei protagonisti del British Grand Prix, che verrà trasmesso Domenica 18 Agosto in diretta su Sky Sport 1 dalle 15 alle 17.

200 metri femminili: super cast con Miller Uibo, Asher Smith, Fraser Pryce, Ta Lou e Okagbare

Il piatto forte del meeting di Birmingham è la super sfida sui 200 metri tra la campionessa olimpica dei 400 metri di Rio de Janeiro 2016 Shaunae Miller Uibo, la pluricampionessa olimpica e mondiale dei 100 e dei 200 metri Shelly Ann Fraser Pryce, la tripla campionessa europea in carica dei 100 e dei 200 metri e della staffetta 4x100 Dina Asher Smith e la due volte campionessa mondiale Dafne Schippers.

Miller Uibo si impose sui 200 metri della passata edizione del meeting di Birmingham in 22”15 precedendo Asher Smith e Schippers. La fuoriclasse bahamense, vincitrice nella finale della Diamond League 2018 sui 200 metri, è imbattuta su tutte le distanze in questa stagione e ha corso i 200 metri in in 22”18 a Szekesfehrvar e in 22”09 a Montecarlo, i 300 metri in 34”41 a Ostrava (migliore prestazione mondiale all-time) e i 400 metri in 49”05 a Gainesville, in 49”54 a Kingston e in 49”59 ai Campionati bahamensi di Nassau.

La due volte campionessa olimpica e tripla iridata dei 100 metri Fraser Pryce è tornata sui suoi livelli migliori dopo la pausa per maternità nel 2017. In questa stagione the “Pocket Rocket” si è classificata seconda ai Campionati giamaicani sui 100m in 10”73 in un arrivo al photo-finish con la connazionale e compagna di allenamenti Elaine Thompson e sui 200m in 22”22 e ha vinto l’ultimo 100 metri in Diamond League a Londra in 10”78 davanti a Asher Smith sulla pista che le regalò l’oro sui 100 metri e l’argento sui 200 metri alle Olimpiadi del 2012. Settimana scorsa ha conquistato la medaglia d’oro sui 200 metri ai Giochi Panamericani in 22”43 battendo il record della manifestazione detenuto dalla grande Evelyn Ashford.

La fuoriclasse giamaicana disputerà il suo primo 200 metri in Diamond League dal 2014. Su questa distanza vanta l’oro ai Mondiali di Mosca 2013 (quando realizzò la tripletta sui 100m, 200m e nella staffetta 4x100) e il titolo nella Diamond League nel 2013.

Asher Smith ha dominato le finali dei 100m e dei 200m degli ultimi Europei di Berlino nel 2018 battendo i suoi record personali con 10”85 e 21”89 (migliori tempi del 2018). La sprinter britannica ha continuato il suo straordinario momento di forma anche nel 2019 vincendo le prime due gare stagionali della Diamond League sui 200 metri a Doha in 22”26 e a Stoccolma in 22”18. Sui 100 metri la londinese ha corso in 10”94 a Roma, in 10”91 a Losanna e in 10”92 a Londra.

Dina Asher Smith:

L’atmosfera che ho trovato agli Anniversary Games di Londra è stata straordinaria. Mi aspetto che il pubblico ci trasmetta tutta la loro energia anche a Birmingham. I fans britannici sono eccezionali e gli atleti apprezzano molto il loro sostegno che ci permette di spingerci verso performance ancora migliori. Con i mondiali di Doha sempre più vicini, il meeting di Birmingham è posizionato perfettamente nel calendario e mi consentirà di mettere a punto le mie prestazioni

Il cast stellare presenta anche l’olandese Dafne Schippers e l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, rispettivamente oro e argento agli ultimi Mondiali di Londra 2017, la nigeriana Blessing Okagbare, vincitrice di due gare di Diamond League in questa stagione a Rabat sui 100m in 11”05 e a Stanford in 22”05 (secondo miglior crono mondiale dell’anno), la campionessa statunitense di Des Moines 2019 Dezerea Bryant.

Ta Lou ha un grande ricordo dell’Inghilterra perché ha vinto tre argenti sui 100m e sui 200m a Londra e sui 60m ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. In questa stagione Ta Lou ha corso i 100 metri in 10”93 a Losanna e i 200 metri in 22”36 a Londra.

Schippers cercherà di riscattare la squalifica per partenza falsa nell’ultimo meeting di Londra un mese fa. La fuoriclasse olandese vinse l’edizione 2014 del British Grand Prix in 22”34 quando il meeting si svolse a Glasgow e si è classificata terza nell’edizione dell’anno scorso. In questa stagione Schippers ha vinto i 200 metri a Oslo.

La formidabile diciassettenne britannica Amy Hunt debutta sul palcoscenico della Diamond League davanti al pubblico di casa dopo il titolo europeo under 20 conquistato un mese fa a Boras in 22”94 con vento contrario di -1.7 m/s. Lo scorso Giugno Hunt ha corso i 200 metri in 22”42 migliorando il record mondiale under 18 di Candace Hill e il primato britannico juniores detenuto da Dina Asher Smith.

100 metri maschili: Coleman torna nella città del suo primo titolo mondiale

Christian Coleman torna a Birmingham, dove lo scorso anno conquistò il titolo mondiale indoor sui 60 metri nello straordinario tempo di 6”37 e si impose sui 100 metri nella passata edizione del British Grand Prix in 9”94. In Gran Bretagna Coleman si aggiudicò la medaglia d’argento ai Mondiali all’aperto di Londra 2017 precedendo Usain Bolt nell’unica sfida della sua carriera con il fuoriclasse giamaicano.

Coleman torna nella second city da leader mondiale stagionale sui 100 metri con il 9”81 stabilito al Prefontaine Classic di Stanford e ha vinto l’altra tappa della Diamond League di Oslo in 9”85. In questa stagione ha perso solo una volta contro Noah Lyles al photo-finish a Shanghai pur correndo in 9”86. A fine Luglio lo sprinter nativo di Atlanta ha vinto la finale dei Campionati statunitensi sui 100 metri in 9”99 con vento contrario di -1.0 m/s dopo aver corso la semifinale in 9”96 e si è qualificato per i Mondiali di Doha anche sui 200 metri grazie al secondo posto alle selezioni nazionali in 20”02 alle spalle di Noah Lyles. Sui 200 metri ha stabilito il personale stagionale di 19”91 al Memorial Gyulai di Szekesfehrvar.

Coleman affronterà il canadese André De Grasse, il sudafricano Akani Simbine, lo statunitense Michael Rodgers, il giamaicano Yohan Blake, il britannico Adam Gemili il cinese Xie Zhenye, il giapponese Yuki Koike e l’ivoriano Artur Cissé. De Grasse vinse il bronzo ai Mondiali di Pechino 2015 e tre medaglie olimpiche (argento sui 200m e due bronzi nei 100m e nella staffetta 4x100). Dopo una serie di infortuni il campione NCAA dei 100m e dei 200m del 2015 è tornato su ottimi livelli in questa stagione correndo i 100 metri al di sotto dei 10 secondi con 9”99 al meeting di Londra e i 200 metri in 19”91 a Ostrava e in 19”92 a Losanna.

Simbine si è classificato quinto nelle finali delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e dei Mondiali di Londra 2017. Il sudafricano, che si allena per gran parte dell’estate a Gemona del Friuli, è già sceso due volte sotto i 10 secondi in occasione del terzo posto a Shanghai in 9”95 e del successo a Londra in 9”93.

L’onnipresente Rodgers si è qualificato per i Mondiali di Doha grazie al secondo posto in 10”12 ai Campionati statunitensi di Des Moines alle spalle di Coleman e ha vinto ai Giochi Panamericani di Lima in 10”09. Nel corso della stagione il trentaquattrenne statunitense ha vinto a Turku in 10”00, a Ostrava in 10”04, a Lignano Sabbiadoro in 10”11 e si è classificato secondo a Losanna in 10”01 e terzo a Montecarlo in 10”01. In tutto ha già gareggiato 41 volte in questa stagione.

Blake ha vissuto uno dei momenti più esaltanti della sua carriera in Gran Bretagna in occasione della doppia medaglia d’argento sui 100m e dei 200m alle spalle del connazionale Usain Bolt alle Olimpiadi di Londra 2012. Blake è sceso tre volte sotto i 10 secondi in questa stagione (9”98 a Clermont, 9”96 in occasione della vittoria ai Campionati nazionali di Kingston e 9”97 a Londra).

Adam Gemili si è laureato campione europeo sui 200 metri a Zurigo 2014 e ha vinto il titolo mondiale con la staffetta 4x100 a Londra 2017. L’ex calciatore delle giovanili del Chelsea e del Dagenham and Redbridge è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta in carriera proprio al meeting di Birmingham del 2015 quando fermò il cronometro in 9”97. Adam, figlio di genitori di origini marocchine e iraniane, è diventato il primo sprinter britannico ad essere sceso sotto i 10 secondi sui 100 metri e sotto i 20 secondi sui 200 metri. Dopo un infortunio subito alle World Relays di Yokohama il simpatico sprinter londinese è tornato a correre a buoni livelli in 10”12 a Padova nella scia dell’azzurro Marcell Jacobs e in 10”04 a Londra.

Da seguire con attenzione i due velocisti asiatici Xie Zhenye e Yuki Koike, che si sono messi in luce in questa stagione e sono attualmente nella top 8 della Road to the Diamond League final. Il cinese Xie Zhenye ha stabilito il record asiatico dei 200 metri scendendo per la prima volta in carriera con 19”88 agli Anniversary Games di Londra. Il giapponese Koike è sceso per la prima volta sotto i 10 secondi sui 100 metri con 9”98 a Londra e ha sfidato i migliori velocisti azzurri battendo Filippo Tortu a Oslo e perdendo contro Marcell Jacobs a Padova. Un altro sprinter in cerca di punti per la qualificazione per la finale della Diamond League è l’ivoriano Arthur Cissé, che è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta in questa stagione correndo in 9”93 a Leverkusen a fine Luglio. Completano il cast il cinese Su Bingtian, argento ai Mondiali Indoor di Birmingham sui 60 metri con il record asiatico di 6”42 nel 2018, lo statunitense Christopher Belcher, terzo ai Campionati nazionali di Des Moines

100 ostacoli femminili: duello tra le più veloci dell’anno Kendra Harrison e Danielle Williams

La fuoriclasse statunitense Kendra Harrison sfida la giamaicana Danielle Williams in un duello tra le due ostacoliste più veloci della stagione. La gara di Birmingham riunisce tre delle migliori sette di sempre.

Harrison ha vissuto i momenti più esaltanti della sua carriera in Gran Bretagna. Ha stabilito il record del mondo agli Anniversary Games di Londra nel 2016 con un formidabile 12”20 e ha vinto il titolo mondiale indoor a Birmingham sui 60 metri sfiorando il record mondiale di due centesimi di secondo con 7”70. L’ostacolista del Kentucky è già scesa tre volte sotto i 12”50 (12”47 a Baie Mahault, 12”43 a Montecarlo e 12”44 ai Campionati statunitensi di Des Moines) e ha vinto in Diamond League a Stoccolma in 12”52.

Ancora più veloce della statunitense ha corso la giamaicana Danielle Williams, che ha battuto il record nazionale e la migliore prestazione mondiale dell’anno con 12”32 agli Anniversary Games di Londra a fine Luglio dopo aver corso la batteria in 12”41 riscattando la squalifica per partenza falsa agli ultimi Campionati Nazionali di Kingston. Williams salì sulla ribalta nel 2015 quando vinse il titolo mondiale a Pechino. Danielle è sorella di un'altra ostacolista Shermaine Williams, settima nella stessa finale mondiale di Pechino 2015. Insieme formano la coppia delle sorelle Williams dell’atletica.

Harrison e Williams sono due delle sei ostacoliste già qualificate per la finale della Diamond League in programma il 6 Settembre a Bruxelles. Le altre quattro atlete che hanno centrato la qualificazione sono Sharika Nelvis, Christina Clemons, Tobi Amusan e la campionessa europea Elvira Herman. L’altra stella in gara è la campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 e iridata di Mosca 2013 Brianna McNeal, che ha recentemente centrato la qualificazione per i Mondiali di Doha grazie al terzo posto ai Campionati statunitensi di Des Moines alle spalle di Kendra Harrison e Nia Ali. McNeal è la prima di sette fratelli e l’unica figlia di una famiglia numerosa di Miami. Brianna ha sposato il giocatore di football americano dei Tigers Bryce McNeal.

Il cast degno di una finale iridata presenta anche Nia Ali, due volte campionessa mondiale indoor a Sopot 2014 e a Portland 2016 e argento olimpico a Rio, Queen Harrison Claye, quinta ai Campionati statunitensi in 12”68,le giamaicane Janeek Brown, campionessa NCAA nel 2019 in un eccellente 12”40, e Megan Tapper, quarta al meeting di Londra in 12”63 e prima a Padova in 12”66, la statunitense Christine Clemons e l’olandese Nadine Visser, argento e bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 sui 60 ostacoli, la nigeriana Tobi Amusan, campionessa del Commonwealth 2018 e quarta al mondo in questa stagione con il 12”49 realizzato al meeting francese di Sotteville Le Rouen, e le britanniche Cindi Ofili (quarta alle Olimpiadi di Rio 2016 e sorella dell’altra ostacolista Tiffany Ofili Porter) e Alicia Barrett (argento agli Europei Juniores di Grosseto 2017 e campionessa britannica nel 2018). Barrett è allenata dal tecnico britannico di origini campane Toni Minichiello, che seguì in passato la campionessa olimpica dell’eptathlon di Londra 2012 Jessica Ennis Hill.

110 ostacoli maschili: Daniel Roberts contro Omar McLeod

L’astro nascente statunitense Daniel Roberts disputerà la seconda gara della sua carriera in Diamond League dopo il secondo posto in 13”11 a Losanna. Roberts è stato il grande protagonista dell’ultima stagione NCAA con i secondi posti nelle Finals del campionato universitario statunitense alle spalle dell’altro talento Grant Holloway sia a livello indoor sui 60 ostacoli in 7”41 e sui 110 ostacoli in 13”00. Agli ultimi Campionati statunitensi di Des Moines ha centrato la qualificazione per i Mondiali di Doha vincendo il duello con Holloway in 13”23.

Roberts sfiderà per la prima volta in carriera il campione olimpico e mondiale in carica Omar McLeod, che cerca la seconda vittoria stagionale in Diamond League a tre mesi di distanza dalla prima affermazione a Shanghai. Nelle ultime due gare disputate in questa stagione di Diamond League il giamaicano è stato due volte terzo a Stanford in 13”29 e a Londra in 13”32.

Gli altri protagonisti più attesi sono il cinese Xie Wenjun, secondo a Shanghai in 13”17 e primo a Londra in 13”28, lo statunitense Freddie Crittenden, quarto ai Campionati statunitensi di Des Moines in 13”39 e secondo ai Giochi Panamericani in 13”32, il giovane britannico Cameron Fillery, bronzo ai Campionati Europei Under 23 di Gavle in 13”64.

Salto con l’asta femminile: Stefanidi e Suhr guidano la starting list

La campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica Katerina Stefanidi e la primatista mondiale indoor Jenn Suhr guidano una starting list di altissimo livello con sette delle prime dieci del ranking mondiale. Stefanidi vinse per la prima volta a Birmingham nel 2014. La fuoriclasse greca ha vinto le ultime tre edizioni della Diamond League ed è imbattuta nelle grandi rassegne di campionato a livello outdoor dal 2016 avendo conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, ai Mondiali di Londra 2017 (con il record personale all’aperto di 4.91m) e agli Europei di Berlino 2018. Di recente la greca ha migliorato il personale stagionale con 4.83m ai Campionati nazionali e ha vinto al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz con 4.70m.

La trentottenne Suhr ha vinto il titolo olimpico a Londra 2012 e cinque medaglie a livello globale tra Olimpiadi e Mondiali. L’ex giocatrice di basket statunitense si è recentemente qualificata per il suo sesto Campionato mondiale grazie al terzo posto ai Campionati statunitensi di Des Moines con 4.70m. Suhr detiene il record del mondo indoor con 5.03m e ha superato l’asticella alla misura di 4.91m ad inizio stagione.

Un’astista che potrebbe avvicinarsi presto al livello delle due big è Eliza McCartney, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016 a soli 19 anni. Lo scorso anno la giovane neozelandese ha battuto il record dell’Oceania e la terza migliore prestazione mondiale di sempre all’aperto con 4.94m nel meeting tedesco di Jockgrim. In questa stagione ha realizzato 4.85m a Hastings.

La campionessa statunitense indoor Katie Nageotte insegue il secondo successo in questa stagione di Diamond League dopo l’affermazione a Losanna con 4.82m. Nageotte si è classificata seconda ai Campionati statunitensi di Des Moines con 4.80m qualificandosi per i Mondiali di Doha e ha vinto l’argento ai Giochi Panamericani di Lima con 4.70m.

La britannica Holly Bradshaw (medaglia di bronzo europea a Berlino 2018) cercherà di confermare gli ottimi risultati conseguiti nella prima parte della stagione di Diamond League (terza a Losanna con 4.72m e a Londra con 4.65m).

Arriva in ottime condizioni di forma anche la campionessa mondiale di Pechino 2015 Yarisley Silva. La cubana, che si allena con l’azzurra Sonia Malavisi sotto la guida del coach Alexandre Navas, ha appena vinto il titolo panamericano a Lima con 4.75m. Da seguire anche la canadese Alysha Newman, primatista nazionale con 4.77m in questa stagione a Jockgrim e terza ai Giochi Panamericani di Lima con 4.55m, la svedese Angelica Bengtson, vincitrice al Golden Gala di Roma con il record nazionale di 4.76m, e la giovane venezuelana Robeylis Peinado, medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017.

Lancio del giavellotto maschile: l’estone Kirt e i migliori tedeschi

Gara di alto livello con sei dei miglior sette giavellottisti della stagione. Quattro giavellottisti (Andreas Hofmann, Cheng Chao Tsun, Magnus Kirt e Thomas Rohler) si sono già assicurati la qualificazione per la finale della Diamond League di Zurigo del 29 Agosto e vantano personali oltre i 90 metri. Altri quattro specialisti in gara a Birmingham sono vicini a centrare la qualificazione. Si tratta del ceco Jakub Vadleich, primo e secondo ai Mondiali di Londra 2017, del polacco Marcin Krukowski (quarto agli Europei di Berlino 2018), del tedesco Bernard Seifert e del trinidegno Keshorn Walcott (campione olimpico a Londra 2012 e terzo al meeting di Turku con il personale stagionale di 86.09m).

Il favorito è Magnus Kirt, bronzo europeo a Berlino 2018 unico giavellottista a superare la barriera dei 90 metri in questa stagione con l’eccellente misura di 90.61m realizzata al meeting finlandese di Kuortane a fine Giugno.

Kirt sfida il quartetto tedesco formato da Andreas Hofmann, Thomas Rohler, Johannes Vetter e Bernard Seifert, che daranno vita ad una sorta di rivincita dell’ultimo Campionato nazionale di Berlino. Il vice campione europeo di Berlino e vincitore dell’ultima edizione della Diamond League Hofmann è secondo nelle liste mondiali dell’anno con 89.65m al meeting di Rehlingen e ha vinto il titolo tedesco all’Olympiastadion con 87.07m precedendo Rohler e le tappe della Diamond League di Shanghai con 89.55m e di Montecarlo con 87.84m.

Il campione olimpico ed europeo Rohler ha realizzato il record della Diamond League con 93.90m a Doha nel 2017. In questa stagione il giavellottista di Jena ha ottenuto il miglior lancio di 86.51m a Lucerna e si è classificato terzo a Montecarlo con 86.04m e ai Campionati tedeschi di Berlino con 82.70m.

Il terzetto tedesco è completato da Bernard Seifert, quarto nelle liste mondiali con il personale di 89.06m.

Potrebbe inserirsi nella lotta per le prime posizioni il forte rappresentante di Chinese Taipei Chao Tsun Cheng, sesto nelle liste mondiali stagionali con l’ottimo 87.12m realizzato in occasione del secondo posto al meeting di Shanghai, campione mondiale universitario a Taipei nel 2017 con un eccellente record personale di 91.36m e medaglia d’oro ai Campionati asiatici di Doha nel 2019. Da seguire anche Marcin Krukowski, terzo a Shanghai con 84.45m e nella recente edizione degli Europei a squadre di Bydgoszcz.

Lancio del disco femminile: la ritrovata Perkovic contro le cubane Perez e Caballero

La cubana Yaimé Perez guida la starting list con la migliore prestazione mondiale dell’anno stabilita a Sotteville le Rouen con 69.39m. Perez, campionessa della Diamond League nel 2018 a Bruxelles, ha vinto a Rabat con 68.28m e si è classificata seconda a Stoccolma con 65.09m. Perez rinnova il duello con la connazionale Denia Caballero, campionessa del mondo a Pechino 2015 e prima nella Road to the Diamond League Final con 15 punti grazie al successo a Stoccolma con 65.10m e al secondo posto a Rabat con 65.94m. Nell’ultima gara disputata ha vinto i Giochi Panamericani di Lima con 66.58m.

La due volte campionessa olimpica e sei volte trionfatrice della Diamond League Sandra Perkovic insegue il primo successo stagionale nel circuito dopo il terzo posto di Rabat con 64.27m e il quinto posto di Stoccolma con 63.71m. La fuoriclasse croata, rimasta infortunata durante l’inverno, è tornata a grandi livelli con la vittoria nella First League del Campionato Europeo per nazioni di Varazdin con la miglior misura stagionale di 68.58m. Le outsider in grado di inserirsi nella lotta per le prime posizioni sono la brasiliana Andressa De Morais (seconda ai Giochi Panamericani con 65.98), le tedesca Claudine Vita (seconda alle Universiadi di Napoli alle spalle dell’azzurra Daisy Osakue e vincitrice al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz), Kristin Pudenz e Nadine Muller, prima e seconda ai Campionati nazionali di Berlino, la campionessa statunitense di Des Moines 2019 Valarie Allman e la francese Melina Robert Michon, bronzo olimpico a Rio 2016.

Salto in lungo femminile: sfida tra le eptatlete Johnson Thompson e Thiam

La campionessa olimpica, mondiale ed europea dell’eptathlon Nafissatou Thiam sfida la medaglia d’oro dei Mondiali Indoor di Birmingham 2018 del pentathlon Katarina Johnson Thompson nel salto in lungo. In questa stagione Johnson Thompson ha vinto per la seconda volta in carriera la gara di eptathlon dell’Hypo Meeting di Goetzis con 6813 punti. L’eptatleta nativa di Liverpool ha conquistato il secondo titolo europeo indoor a Glasgow 2019 stabilendo la seconda migliore prestazione della sua carriera con 4983 punti. KJT ha realizzato un personale stagionale di 6.68m ma vanta un personale in carriera di 6.93m.

Thiam si è imposta al meeting francese di Talence nell’eptathlon stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 6819 punti nonostante un infortunio al gomito in una prova da incorniciare nella quale spiccano lo strepitoso 2.02m nel salto in alto (migliore prestazione di sempre realizzata in una gara di eptathlon) e il record belga assoluto nel salto in lungo con 6.67m.

La serba Ivana Spanovic torna a Birmingham dove conquistò il titolo mondiale indoor lo scorso anno con la misura di 6.96m. In questa stagione la saltatrice della regione della Vojvodina si è ripetuta vincendo la medaglia d’oro agli Europei Indoor di Glasgow con 6.99m bissando il trionfo di due anni fa a Belgrado davanti al pubblico di casa con la strepitosa misura di 7-24m.

Un'altra medagliata in gara é l’ucraina Maryna Bekh Romanchuk, seconda agli Europei Outdoor di Berlino 2018, terza agli Europei Indoor di Glasgow 2019 e vincitrice alle ultime Universiadi di Napoli.

Oltre a Johnson Thompson il pubblico di casa sosterrà le altre due britanniche Lorraine Ugen (argento agli Europei Indoor di Belgrado 2017, bronzo ai Mondiali Indoor di Portland 2016 e detentrice della migliore prestazione mondiale dell’anno nel 2018 con 7.05m) e Abigail Irozuru (seconda agli Europei a squadre di Bydgosz con 6.75m).

Salto in alto maschile: Ghazal contro Tobe

Tutti i cinque continenti saranno rappresentati in una gara che si preannuncia molto incerta. L’Asia sarà presente con il giapponese Naoto Tobe (leader mondiale stagionale indoor 2019 con 2.35m), il siriano Majd Ghazal (bronzo ai Mondiali di Londra 2017 e vincitore agli Anniversary Games 2019 nella capitale britannica con 2.30m) e il cinese Wang Yu (primatista nazionale con 2.34m nella passata stagione indoor e vincitore. Per l’Oceania è in gara l’australiano Brandon Starc (vincitore della finale della Diamond League 2018 a Bruxelles 2018 con 2.33m). Dall’Africa arriva Mathew Sawe (campione africano ad Asaba 2018 con 2.30m). Spiccano due atleti europei come il russo Ilya Ivanyuk (bronzo ai Campionati Europei di Berlino 2018 e leader mondiale stagionale a pari merito con Stefano Sottile con 2.33m) e i britannici Tom Gale (secondo agli Europei Under 23 di Gavle 2017 con 2.27m) e Chris Baker (2.36m). Il miglior americano è lo statunitense Jeron Robinson, campione nazionale a Des Moines con 2.30.

Si preannuncia una gara aperta ad ogni risultato anche in vista della finale della Diamond League di Zurigo. Ivanyuk guida la classifica generale della Road to the Diamond League Final con 21 punti davanti a Ghazal (17 punti).

3000 siepi femminili: Chepkoech insegue un tempo al di sotto dei 9 minuti

La primatista mondiale Beatrice Chepkoech è stata l’unica ad essere scesa al di sotto dei 9 minuti in questa stagione. Ha un personale stagionale di 8’55”58 stabilito al Prefontaine Classic di Stanford e ha un divario di addirittura otto secondi sulla seconda classificata delle liste mondiali stagionali. Si è imposta anche a Shanghai in 9’04”53. Lo scorso anno la fuoriclasse keniana ha realizzato uno strepitoso record del mondo correndo in 8’44”32 a Montecarlo e ha vinto la finale della Diamond League a Bruxelles in 8’55”10 e la Continental Cup di Ostrava in 9’07”92. In pericolo il record del meeting detenuto dall’edizione 2013 da Milcah Chemos con 9’17”43.

L’avversaria più accreditata è la connazionale Norah Jeruto, l’unica atleta in grado di battere Chepkoech nel 2019 in occasione della vittoria ai Bislett Games di Oslo in 9’03”71. Il cast presenta altre atlete keniane di altissimo livello come Celliphine Chepsol, primatista mondiale juniores, due volte campionessa iridata under 20 a Bydgoszcz 2016 e seconda al meeting di Shanghai nel 2019 in 9’11”10, Daisy Jepkemei, quarta al Prefontaine Classic in 9’08”45, e Hyvin Kyeng, campionessa del mondo a Pechino 2015. La sfida europea è guidata dalla tedesca Gesa Felicitas Krause, campionessa europea a Berlino 2018 e vincitrice al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz settimana scorsa, dalla giovane danese Emilie Moller, due volte campionessa europea under 23 nel 2017 e nel 2019.

Miglio femminile: Klosterhalfen insegue un nuovo primato tedesco

La ventiduenne tedesca Konstanze “Koko” Klosterhalfen insegue un nuovo record tedesco dopo aver polverizzato il vecchio primato nazionale dei 5000 metri detenuto dal 1999 da Irina Mikitenko fermando il cronometro in uno strepitoso 14’26”76 sulla pista dell’Olympiastadion di Berlino in occasione della vittoria ai Campionati tedeschi di inizio Agosto. Questa prestazione si colloca al quarto posto delle liste europee all-time Klosterhalfen ha stabilito il record tedesco indoor del miglio con 4’19”98 ai Millrose Games di New York lo scorso Febbraio. Nel corso del 2019 l’atleta ora allenata dal tecnico statunitense Pete Julian della Nike Oregon Project ha vinto la medaglia d’argento agli Europei Indoor di Glasgow sui 3000 metri due anni dopo il secondo posto nella precedente edizione di Belgrado sui 1500 metri sempre alle spalle della britannica Laura Muir, che non sarà presente per un infortunio subito al meeting di Londra. Klosterhalfen ha già stabilito un record nazionale al meeting di Birmingham nel 2017 quando fermò ilcronometro in un eccellente 8’29”89. Sempre a Birmingham si è classificata settima sui 3000m ai Mondiali Indoor 2018 sui 3000m. Nell’ultima edizione del Prefontaine Classic di Stanford ha migliorato di sette secondi il primato tedesco sui 3000m con un eccellente 8’20”07, sesta migliore prestazione mondiale di sempre. In pericolo il record del meeting detenuto dall’irlandese Sonia O’Sullivan con 4’24”27 nel 1992.

Le principali avversarie della tedesca sono l’etiope Axumawit Embaye, seconda ai Mondiali Indoor di Sopot 2014, la polacca di origini marocchine Sofia Ennaoui, vice campionessa europea a Berlino 2018 sui 1500 metri e vincitrice al Campionato Europeo a squadre di Bydgoszcz, la scozzese Elish McColgan, argento europeo a Berlino 2018 sui 5000m e figlia d’arte della campionessa del mondo dei 10000 metri di Tokyo 1991 Liz McColgan, la gallese Melissa Courtney, bronzo ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018, la scozzese Jemma Reekie, oro sugli 800m e sui 1500m agli Europei Under 23 di Gavle e la canadese Gabriela Debues Stafford, terza sul miglio a Montecarlo con il record nazionale di 4’17”87.

800 metri femminili: Wilson favorita

La statunitense Ajée Wilson è l’ottocentista più in forma del momento ed è favorita per il titolo mondiale a Doha e la Diamond League. Ha vinto di recente il titolo nazionale a Des Moines stabilendo la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno con 1’57”72. Sul suolo britannico ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali outdoor di Londra 2017 e d’argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. Nella stagione della Diamond League si è classificata terza a Doha in 1’58”83, seconda a Stanford in 1’58”36 e prima a Montecarlo in 1’57”73.

Le principali avversarie della statunitense sono la giamaicana Natoye Goule, seconda a Montecarlo alle spalle di Wilson in 1’57”90 e prima ai Campionati nazionali in 1’59”50, la francese Renelle Lamote, seconda agli Europei di Amsterdam 2016 e di Berlino 2018 e vincitrice al Campionato europeo per nazioni di Bydgoszcz 2019, la statunitense Raevyn Rogers, terza ai Campionati statunitensi di Des Moines 2019 in 1’58”84, la canadese Melissa Bishop, vice campionessa mondiale a Pechino 2015 al rientro quest’anno dopo un anno di pausa per maternità, la figlia d’arte scozzese Lynsey Sharp, campionessa europea a Helsinki 2012 e finalista olimpica a Rio 2016, l’ugandese Halimah Nakaay, prima a Oslo, seconda a Losanna e quinta a Montecarlo (con il personale stagionale di 1’59”57), e l’ucraina Olha Lyakhova, terza agli Europei di Berlino 2018.

1500 metri maschili: Musagala sfida Tefera

Gara non valida per il punteggio della Diamond League ma di altissimo livello per la presenza del giovane ugandese Ronald Musagala e il diciottenne etiope Samuel Tefera. Musagala ha migliorato due volte il record personale con 3’31”33 a Losanna e 3’30”58 a Montecarlo.

Tefera ha stabilito il record del mondo indoor proprio a Birmingham fermando il cronometo in 3’31”04. All’aperto ha realizzato il miglior tempo di 3’31”39 a Losanna. In gara ci saranno anche Craig Engels, campione statunitense a Des Moines a fine Luglio, il ceco Jakub Holusa, campione europeo indoor a Praga 2015 e autore di un personale stagionale di 3’36”65, il britannico Chris O’Hare (3’36”57 in questa stagione) e il francese Djilali Bedrani (personale di 8’09”47 sui 3000 siepi in questa stagione a Montecarlo).

400 metri maschili: sfida tra Bloomfield, Norwood e Montgomery

Si preannuncia una sfida tra Giamaica e Stati Uniti. Il paese caraibico è rappresentato dal trio formato da Akeem Bloomfield, Nathon Allen e Demish Gaye. Bloomfield cerca il secondo successo in Diamond League in questa stagione un mese dopo essersi imposto agli Anniversary Games di Londra con 44”40. Il giovane giamaicano fa parte di una ristretta élite di atleti che sono scesi in carriera sotto i 20 secondi (19”81 a Londra nel 2018) e sotto i 44 secondi (43”94 in occasione del secondo posto ai Campionati NCAA 2018). Allen si è classificato terzo ai Campionati NCAA 2018 in 44”13 e terzo al meeting di Londra nel 2019 in 44”85. Gaye ha vinto il titolo giamaicano in 44”83 e si è classificato secondo ai Giochi Panamericani di Lima in 44”94.

I migliori iscritti statunitensi iscritti sono Vernon Norwood, quarto ai Campionati statunitensi di Des Moines in 44”40, Khamari Montgomery, campione NCAA 2019 in 44”23 ma in cerca di riscatto dopo l’eliminazione in semifinale ai Campionati statunitensi di Des Moines, e Michael Cherry,, sesto ai Campionati statunitensi di Des Moines in 44”69. Debutta in questa stagione il britannico Matthew Hudson Smith, campione europeo a Berlino 2018 e finalista olimpico a Rio de Janeiro 2016.

400 ostacoli maschili: in vetrina la grande novità Dos Santos

Anche se mancheranno i tre big Abderrahmane Samba, Karsten Warholm e Raj Benjamin i 400 ostacoli si preannunciano molto interessanti per l’esordio nel circuito del diciannovenne brasiliano Alison Dos Santos, vera novità di questa stagione con le vittorie ai Campionati Sudamericani Under 20 in 49”88 alle Universiadi di Napoli in 48”57 e ai Giochi Panamericani di Lima in 48”45 (quarto miglior tempo mondiale dell’anno). In questa stagione l’ostacolista sudamericano ha già migliorato il record sudamericano under 20 cinque volte.

Dos Santos si mise in luce lo scorso anno in occasione del terzo posto ai Mondiali Under 20 di Tampere 2018.

L’irlandese Thomas Barr (bronzo agli Europei di Berlino) guida la classifica della Road to the Diamond League Final con 19 punti grazie ai terzi posti di Shanghai e Stoccolma e il secondo posto di Oslo. Gli altri protagonisti più attesi sono il turco di origini cubano Yasmani Copello, vice campione europeo a Berlino in 47”81 (record personale), gli statunitensi Amere Lattin (terzo ai Campionati statunitensi di Des Moines in 48”68 e terzo al meeting di Londra in 49”68) e David Kendziera (quinto ai Campionati statunitensi in 48”69 e terzo ai Campionati NCAA 2018 con il record personale di 48”42), il giamaicano Kemar Mowatt (campione giamaicano 2019 in 48”70), il giapponese Takatoshi Abe (vincitore ai Campionati nazionali in 48”80).

100 metri femminili: in gara la novità Daniels e Pinto

I 100 metri femminili non assegnano punti per la qualificazione alla finale della Diamond League ma propongono la sfida tra campionessa statunitense Tehania Daniels e la vincitrice dell’ultimo campionato tedesco Tatjana Pinto.

Daniels si è qualificata per i prossimi Mondiali di Doha grazie al sorprendente successo ai Campionati statunitensi di Des Moines in 11”20 con vento contrario e si è classificata quarta sui 200 metri in 22”73. In precedenza si era messa in luce classificandosi quarta nella finale dei Campionati NCAA di Austin sui 100m in 11”00 e quarta sui 200m al meeting di Montecarlo in 22”59.

Pinto ha conquistato il doppio titolo tedesco sui 100 e sui 200 metri in 11”09 e in 22”65 all’Olympiastadion di Berlino battendo la medaglia d’argento continentale 2018 Gina Luckenkemper. Nell’ambito della Diamond League la sprinter allenata da quest’anno dal tecnico statunitense Rana Reider ha corso in 11”12 agli Anniversary Games di Londra un mese fa. Lo scorso anno ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei di Berlino 2018.

Le altre protagoniste principali sono la giovane britannica Daryl Neita, argento ai Mondiali d Londra 2017 e bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016 con la staffetta 4x100, e la giamaicana Jonielle Smith, quarta ai Campionati giamaicani sui 100m in 11”04.

800 metri maschili: attesa per il fenomeno britannico Max Burgin

Il pubblico britannico aspetta di poter assistere al debutto sul palcoscenico della Diamond League del fenomenale diciassettenne Max Burgin, salito sulla ribalta ai Campionati britannici giovanili di Bedford in questa stagione quando ha stabilito il record britannico under 20 con 1’45”36, tempo che rappresenta anche il record europeo under 18 e la seconda migliore prestazione europea juniores di sempre alle spalle di Yuri Borzakovski.

Gli altri protagonisti più interessanti sono lo svedese Andreas Kramer (bronzo agli Europei di Berlino 2018), gli altri britannici Guy Learmonth e Jamie Webb, l’australiano Joseph Deng (autore del record dell’Oceania strappato al grande Peter Snell con l’ottimo 1’44”21 realizzato a Montecarlo nel 2018) e il keniano Alfred Kipketer (1’42”87 di personale a Parigi nel 2016).