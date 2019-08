Il fighter irlandese avrebbe colpito l'anziano dopo che questo si sarebbe rifiutato di bere il suo whisky.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 01:41 | aggiornato 16/08/2019 11:46

Conor McGregor torna a far parlare di se ma non per le sue abilità nell'ottagono. Nelle scorse ore è stato infatti diffuso un video da TMZ Sports in cui si vede il fighter irlandese colpire con un pugno un anziano in un pub di Drimnagh, a Dublino.

L'episodio risale allo scorso 6 aprile ma il filmato ha iniziato a circolare soltanto oggi. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato nel momento in cui Notorius avrebbe deciso di offrire un bicchiere del suo whisky (Eire Born Spirits è il nome dell'etichetta di cui è proprietario di maggioranza) ai presenti nel locale.

Un signore però avrebbe rifiutato e da qui la reazione del 31enne. Fortunatamente chi è stato colpito non è caduto e non ha riportato conseguenze. Come riportato dall'Indipendent, McGregor è stato ascoltato dalla polizia e non è stato arrestato. Le indagini sulla vicenda però vanno avanti.