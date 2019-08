Il manager degli Spurs parla del centrocampista danese alla vigilia del big match contro il Manchester City.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 19:17 | aggiornato 16/08/2019 19:22

Christian Eriksen giocherà ancora nel Tottenham nella prossima stagione? Questa la domanda posta in conferenza stampa da un giornalista al manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, alla vigilia del big match contro il Manchester City valido per la seconda giornata di Premier League e in programma domani alle ore 18 all'Etihad:

Non so cosa accadrà di qui alla fine del mercato. Non so se Eriksen resterà, io faccio l'allenatore e non mi occupo di questo. Io sono qui per aiutare e far crescere i miei giocatori fino a quando non decidono di intraprendere un altro percorso nella loro carriera. Il nostro rapporto è professionale, non così personale da conoscere i loro desideri

Sul possibile schieramento del danese dal 1' ha detto:

Vedremo, possono giocarne solo undici. Sono contento di quello che ha fatto nella scorsa stagione e di come si sia sempre allenato. Ciò che riguarda la sua situazione contrattuale per me non è importante

Eriksen ha un contratto in scadenza nel 2020 e l'accordo è destinato a non essere rinnovato. Per questo il club londinese potrebbe essere costretto a cedere ora il giocatore così da evitare di perderlo a zero tra un anno.