A sorpresa l'attaccante bosniaco, che sembrava vicinissimo all'Inter, prolunga il suo contratto con i giallorossi di altri due anni: guadagnerà 4.5 milioni di euro a stagione.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 22:10 | aggiornato 16/08/2019 22:17

Sembrava destinato a diventare un giocatore dell'Inter, e invece Edin Dzeko ha deciso di sposare ancora una volta la Roma. L'attaccante bosniaco classe 1986 (33 anni compiuti lo scorso 17 marzo), che nell'ultima stagione ha messo insieme 14 gol e 11 assist in 40 presenze, ha infatti ufficialmente rinnovato con i giallorossi fino al 2022 a 4.5 milioni di euro a stagione.

Il precedente contratto scadeva nel 2020, motivo per cui Dzeko era dato in partenza con l'Inter che spingeva per averlo. Ma il tecnico Paulo Fonseca è stato chiaro fin da subito e ha messo l'ex Manchester City al centro del suo progetto.

Prima che finisse la scorsa stagione - ha dichiarato il CEO della Roma Guido Fienga - avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra. In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma

Arrivato alla Roma nell'estate del 2015, in quattro stagioni nella Capitale ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol. Il giocatore ha commentato così il rinnovo: