Dopo Cengiz Under, fresco di rinnovo fino al 2023, la Roma accoglie così un altro turco che costerà 3.5 milioni di euro. Al tecnico Paulo Fonseca spetterà il compito di svezzarlo, inserirlo nei suoi schemi e farlo adattare in fretta al campionato italiano.

Torna a muoversi il mercato in entrata della Roma. In attesa che si sblocchi la trattativa con il Liverpool per l'esperto difensore croato Dejan Lovren, per cui i Reds chiedono ben 25 milioni di euro, i giallorossi si assicurano il classe 1997 Mert Cetin.

