Come riportato da Goal, Lovren avrebbe chiesto 1 milione di euro di bonus che la Roma non sarebbe disposta a concedergli. Da qui la rottura che sembrerebbe definitva. E pensare che il classe 1989 aveva deciso di ridursi l'ingaggio da 4.2 a 3.2 milioni di euro pur di approdare nella Capitale.

