Il tecnico francese non è soddisfatto dell'attaccante serbo, arrivato appena due mesi fa dall'Eintracht Francoforte per ben 60 milioni di euro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 11:09 | aggiornato 16/08/2019 11:14

Lo scorso 4 giugno il Real Madrid ha ufficializzato il suo acquisto. Luka Jovic è stato pagato dai Blancos ben 60 milioni di euro, una cifra dovuta alla straordinaria stagione disputata dal classe 1997 con l'Eintracht Francoforte con cui ha collezionato 48 presenze, 27 gol e 7 assist.

Adesso però il Nazionale serbo potrebbe già fare le valigie. Proprio così. In Spagna infatti scrivono che Zinedine Zidane sarebbe tutt'altro che soddisfatto di lui. Sembra che il tecnico francese non consideri il 21enne pronto per disputare una stagione col Real e soprattutto non lo reputi adatto per il ruolo di vice Benzema.

A questo punto non è escluso che Jovic torni in Germania con la formula del prestito per accumulare altra esperienza e poi provare tra un anno a convincere Zidane a puntare su di lui.