L'attaccante inglese ha ricevuto offerte da 13 club diversi, ma la proposta più interessante arriva dalla Germania. Su di lui c'è anche l'Atalanta.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 16/08/2019 18:09 | aggiornato 16/08/2019 18:14

Classe, esperienza e imprevedibilità. Non soltanto in campo. Daniel Sturridge, 29 anni, si è svincolato a fine giugno dal Liverpool. L'attaccante inglese (218 presenze e 77 gol in Premier League) è uno degli svincolati più intriganti. Non un caso sia l'obiettivo di calciomercato di tantissimi club sparsi per il mondo. Stando al Times sarebbero ben 13, infatti, le società che avrebbero già presentato un'offerta concreta al giocatore.

Sempre secondo il giornale inglese la trattativa di calciomercato fra Sturridge e l'Eintracht Francoforte sembra essere particolarmente avanzata. Il club tedesco, d'altronde, ha venduto sia Haller che Jovic ma, nonostante i soldi incassati, non ha ancora trovato un sostituto all'altezza. Mister Hutter vuole un giocatore che porti classe ed esperienza, alzando il livello medio della squadra. Vuole un giocatore alla Sturridge.

L'inglese, fra l'altro, al momento è squalificato: in passato aveva suggerito al fratello di scommettere sul suo passaggio al Siviglia (trasferimento poi non avvenuto), motivo per il quale non potrà scendere in campo in gare ufficiali fino a inizio settembre. Un problema più che risolvibile, ma che descrive comunque il carattere particolare ed esuberante di Sturridge.

Sturridge è l'obiettivo di calciomercato dell'Eintracht Francoforte

Calciomercato, l'Eintracht Francoforte accelera per Sturridge

L'Eintracht Francoforte appare quindi la favorita nella trattativa di calciomercato. Questo anche perché il club tedesco ha dimostrato, negli ultimi anni, di poter competere a grandi livelli. Nel 2018 ha vinto la Coppa di Germania battendo in finale il Bayern Monaco, nella passata stagione ha raggiunto la semifinale di Europa League, venendo eliminato solo ai calci di rigore dal Chelsea che ha poi conquistato il trofeo. Anche per questo Sturridge è intrigato dalla proposta. Sa che a Francoforte si potrebbe divertire davvero.

Daniel Sturridge esulta dopo un gol con il Liverpool

Sul giocatore però ci sono, come detto, diversi club. In Turchia c'è il Trabzonspor che vuole convincerlo con un'offerta particolarmente ricca (circa 3 milioni di euro all'anno). Anche il Monaco sta pensando a Sturridge per sistemare l'attacco nel caso in cui dovesse partire Falcao. In Italia è invece l'Atalanta a ragionare con attenzione sul profilo dell'attaccante inglese.

Sturridge porterebbe ai nerazzurri esperienza internazionale, fondamentale in una stagione nella quale i bergamaschi, per la prima volta nella loro storia, dovranno disputare la ChampionsLeague e dovranno stare attenti a non perdere punti pesanti in campionato. Insomma, essendo svincolato Sturridge intriga i club di tutta Europa. Può scegliere fra ben 13 offerte. Questo anche grazie alla sua classe, alla sua esperienza e alla sua imprevedibilità. Prenderlo sarebbe sicuramente un colpo interessante. Ma bisognerebbe battere la concorrenza di almeno 13 club.