Lui ha commesso degli errori. Non lo conoscevo, ma con il passare dei giorni sto imparando a conoscerlo e penso sinceramente che sia un bravo ragazzo, oltre che un giocatore straordinario. Come sapete ci sono delle discussioni legate al suo futuro, ma non c’è nulla in stato avanzato

Neymar infortunato? No, è tutto molto semplice. Neymar è stato monitorato dai migliori medici ad inizio stagione e possiamo dire che è completamente guarito. E non è vero che è stato messo fuori rosa. Sta seguendo un programma di recupero personalizzato, è un giocatore del PSG e non dobbiamo dimenticare che è legato al club da un contratto che scadrà solo tra tre anni. Dobbiamo analizzare ogni cosa e sistemare ogni situazione prima che possa tornare a giocare di nuovo

