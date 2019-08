Mathias Pogba svela le intenzioni del fratello.

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 09:28 | aggiornato 16/08/2019 09:33

La Premier League è iniziata, in Inghilterra il mercato in entrata ha chiuso i battenti eppure si continua a parlare della possibile cessione di Paul Pogba. E le dichiarazioni del fratello del centrocampista del Manchester United non fanno altro che alimentare le indiscrezioni. In un'intervista rilasciata a El Chiringuito, Mathias, ha detto:

L'interesse del Real Madrid? Sappiamo tutti che Paul voleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa accadrà. Fino al 2 settembre tutto può succedere. In ogni caso Paul non farà mai come Neymar, che non è professionale. Mio fratello è un professionista, ha un contratto col club e finché non firmerà per un altro club darà il massimo. Il suo sogno è vincere la Champions League

Mathias Pogba ha proseguito:

Certo che Florentino può acquistarlo, niente è impossibile. A Zidane manca uno come mio fratello Paul, ha bisogno di un altro centrocampista. Se non gli daranno quello che vuole farà fatica. Paul non vale 200 milioni ma ora il mondo del calcio è così. Il Manchester United chiederà molto ma non credo chieda 200 milioni. Cosa manca? Il proprietario dello United non ha detto sì...

C'è stato spazio anche per parlare del rapporto tra Paul e José Mourinho: