A meno di dieci giorni dall'inizio del campionato Giampaolo lavora con una squadra che presenta carenze in alcuni reparti e una decisa sovrabbondanza in altri: gli ultimi giorni di mercato saranno frenetici.

di Simone Cola - 16/08/2019 12:09 | aggiornato 16/08/2019 12:14

Manca ancora poco più di una settimana, poi per il Milan di Marco Giampaolo sarà il momento di fare sul serio: escluso in anticipo dall'Europa League a causa dei bilanci sballati frutto delle precedenti gestioni, il club di proprietà del fondo Elliott vuole dare un taglio netto con il passato e ripartire con un nuovo progetto che però al momento stenta ancora a prendere forma nonostante le numerose trattative messe in piedi in questa sessione di calciomercato.

A sottolineare il momento di difficoltà del club è la Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione online pone al centro dell'attenzione un mercato nettamente sbilanciato - cinque gli acquisti e una sola vera cessione, quella di Patrick Cutrone - e una rosa ancora poco omogenea. Il Milan di oggi presenta numerose incognite, ruoli scoperti e altri dove invece il sovraffollamento è evidente: nelle due settimane che restano prima dello stop ufficiale al mercato il compito di Boban, Maldini e Massara, gli uomini chiamati a fornire a mister Giampaolo una rosa competitiva ed equilibrata, appare tutt'altro che agevole.

Il tecnico ha chiesto alla società gli uomini giusti per il suo 4-3-1-2 e almeno un doppione per ruolo, ma la situazione attuale lo vede invece lavorare con un gruppo dove mancano le alternative ad alcuni titolari nei ruoli chiave, un vero trequartista e dove soprattutto abbondano gli interpreti sul lato sinistro del campo: un Milan sbilanciato a sinistra, che dovrà essere "centrato" attraverso una serie di operazioni in entrata e soprattutto in uscita fondamentali ma tutt'altro che facili da portare a termine.

Krysztof Piatek, bomber polacco del Milan: mister Giampaolo si affida ai suoi gol, ma manca una vera alternativa.

In porta le gerarchie sono piuttosto definite: ceduto il baby talento Plizzari in prestito al Livorno, dove avrà modo di dimostrare il suo valore, i rossoneri possono contare su Gianluigi Donnarumma come titolare (sembra sfumata la possibile cessione al PSG) e sull'esperto Reina come riserva. Terzo portiere sarà il 17enne danese Andreas Jungdal, prelevato dal Vejle e che studierà con i più grandi. Davanti al portiere i difensori centrali sono al momento quattro, non uno di più e non uno di meno: Romagnoli, Musacchio, Leo Duarte e Caldara che sembra ormai prossimo a mettersi alle spalle il grave infortunio che lo ha tenuto fermo ai box un anno.

Capitolo terzini: a destra al momento sono in due per una maglia, con Calabria che parte titolare e Conti che dopo i guai fisici che hanno caratterizzato la sua esperienza al Milan ha bisogno di giocare con continuità. L'ex Atalanta potrebbe partire in prestito, ma sarebbe fondamentale a quel punto l'arrivo di un sostituto. A sinistra invece sono ben quattro i giocatori in lizza per una maglia: troppi, alle spalle del titolare Theo Hernandez resterà soltanto uno tra Laxalt, Rodriguez e Strinic, il problema è che tutti percepiscono ingaggi importanti che non rendono facile una cessione.

A centrocampo equilibrio per quanto riguarda i ruoli di regista e interno destro: i titolari designati sono rispettivamente Bennacer e uno tra Krunic e Kessié, che se non dovesse trovare spazio potrebbe anche salutare Milanello così come Biglia, play di riserva. Chiaro che se in questi ruoli qualcuno partirà dovrà essere sostituito, mentre ancora una volta a sinistra la priorità è cedere: alle spalle di Paquetà scalpitano Bonaventura e Calhanoglu, il primo è un jolly e potrebbe essere schierato in altre zone del campo, il secondo potrebbe finire sulla trequarti oppure, molto più probabilmente, in Bundesliga dove ha un po' di mercato.

Lo spagnolo Suso è una delle incognite del Milan di Giampaolo: nel 4-3-1-2 potrebbe operare come trequartista o seconda punta, ma in entrambi i casi rischia di non poter sfruttare al meglio le sue caratteristiche da attaccante esterno puro.

Il ruolo del trequartista è quello più delicato: al momento il Milan non ne ha uno di ruolo, uno come piace a Giampaolo, ma diversi possibili interpreti che nel caso arrivi qualcuno dovranno necessariamente cambiare aria. Detto di Calhanoglu, rischia anche Suso, che però non ha il mercato che i rossoneri speravano e potrebbe restare anche nel caso arrivi Correa dall'Atletico Madrid: lo spagnolo e l'argentino potrebbero interagire sulla trequarti, scambiandosi i ruoli di fantasista e seconda punta anche a gara in corso.

Anche perché un altro problema del Milan è che manca una seconda punta affidabile: chi tra Borini, Rafael Leao e appunto Suso potrà affiancare al meglio il bomber Piatek? E a proposito del centravanti polacco, chi potrebbe sostituirlo nel caso dovesse assentarsi per una o più partite? In bilico tra le necessità di organico, quelle di bilancio e le fondamentali operazioni in uscita che permetterebbero al bilancio di respirare, i rossoneri di Giampaolo si avviano all'esordio - fissato domenica 25 agosto in casa dell'Udinese - con più di un'incognita.