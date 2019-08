Il difensore bianconero si sarebbe tirato indietro perché non avrebbe ricevuto le rassicurazioni necessarie sul riscatto da parte dei giallorossi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 11:16 | aggiornato 16/08/2019 22:22

Daniele Rugani sarebbe potuto finire alla Roma, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. A ripercorrere la trattativa di calciomercato ci ha pensato Tuttosport, secondo cui il difensore non avrebbe gradito una presa di posizione dei giallorossi.

Il centrale della Juventus, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri e aspetta l'offerta giusta per fare le valigie, avrebbe voluto che la Roma gli garantisse il riscatto tra dodici mesi. Un desiderio che però non è stato esaudito e quindi si è arrivati alla rottura.

Il club di James Pallotta, a dirla tutta, era intenzionato a inserire l'obbligo di riscatto ma solo a una condizione, ovvero in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Rugani non ha accettato e ha declinato l'offerta dei capitolini.