Il fantasista brasiliano lascia i blaugrana dopo un anno e mezzo e si trasferisce in prestito ai bavaresi. Dovrebbe trattarsi di un'operazione "alla James".

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 21:25 | aggiornato 16/08/2019 21:38

Philippe Coutinho lascia il Barcellona e si trasferisce al Bayern Monaco in prestito. Arrivato in blaugrana dal Liverpool nella sessione di mercato invernale del 2018 per 120 milioni di euro più 40 di bonus, dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 21 gol e 11 assist in 76 presenze con i catalani, ora il brasiliano classe 1992 cambia maglia e vola alla corte di Niko Kovac.

Un colpo a sorpresa, quello dei tedeschi, visto che Coutinho veniva considerato una pedina di scambio nell'operazione col PSG che dovrebbe riportare Neymar al Barcellona. E invece l'ex Liverpool ha scelto la Bundesliga dove giocherà per i campioni in carica.

Ad annunciare la cessione di Coutinho al Bayern Monaco è stato il responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, Guillermo Amor, ai microfoni di Movistar: "Confermiamo di aver raggiunto un principio di accordo con il Bayern per la sua cessione". L'idea dei bavaresi è di ripetere l'operazione fatta col Real Madrid per James Rodriguez, vale a dire prendere il giocatore in prestito di due anni a 5 milioni a stagione con opzione di acquisto fissata sui 40 milioni.