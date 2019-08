Il cileno è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United e può trasformarsi in un'occasione di mercato, ma va risolto il nodo ingaggio.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 16/08/2019 12:14 | aggiornato 16/08/2019 12:19

Quando nell'estate del 2011 Alexis Sanchez lasciò l'Udinese per trasferirsi al Barcellona, la sensazione comune era quella di essere di fronte a una delle nuove stelle del calcio mondiale. Il talento cileno sbocciato nel River Plate aveva incantato gli stadi della Serie A, mettendosi in mostra a tal punto da suscitare gli interessi di mezza Europa. Ai tempi la Juventus provò a fare carte false per regalarlo ad Antonio Conte, ma la potenza sul mercato dei blaugrana ebbe la meglio. Dopo tre stagioni passate in Catalogna e quattro a difendere i colori dell'Arsenal, di quel progetto di campione è rimasto ben poco.

Il suo passaggio al Manchester United, avvenuto nell'inverno del 2018, ha contribuito a frenarne la carriera: dopo essere stato strappato ai cugini del Manchester City, si pensava che Sanchez - pagato 34 milioni di euro perché vicino alla scadenza del suo vincolo con i Gunners - potesse dare una grossa mano ai Red Devils in difficoltà. Niente di più sbagliato: il suo rapporto con José Mourinho non è mai decollato e, anche quando a Old Trafford è arrivato il norvegese Solskjaer, non è che le cose siano particolarmente migliorate. La sua ultima stagione è stata di fatto nulla, tanto è vero che a gennaio la Juventus aveva provato a sondarlo nuovamente.

La proposta fatta dai bianconeri, che lo avrebbero preso in prestito con riscatto da valutare, è stata però rispedita al mittente. Con l'apertura della sessione estiva di calciomercato, per il cileno sembravano potersi nuovamente aprire le porte della Serie A: la Roma, decisa a piazzare un colpo importante nel reparto offensivo, si era approcciata all'entourage del calciatore provando a tastarne la disponibilità, ma la proposta del prestito non ha soddisfatto i Red Devils, che vorrebbero liberarsi di un ingaggio oneroso una volta per tutte. Petrachi, seccato dall'esito della chiacchierata, ha deciso di tirarsene fuori.

Potrebbe esserci la Serie A nel futuro di Alexis Sanchez: la punta cilena, che ha lasciato l'Udinese nel 2011, andrà via dal Manchester United ed è pronto a riabbracciare il campionato italiano

Da stella a occasione di mercato: Alexis Sanchez torna in Italia?

Definitivamente? Non si sa ancora, ma i giallorossi da adesso in poi si defileranno, in attesa di capire se le carte in tavola potranno cambiare da qui al 2 settembre. L'Italia potrebbe comunque rimanere la meta più papabile per il rilancio del Nino Maravilla, ormai lontano parente di quel ragazzo che - in Friuli - si rese protagonista di giocate d'alta scuola in grado di mettere a ferro e fuoco le difese avversarie. La Juventus, nonostante le smentite di rito, continua a seguirlo soprattutto per motivi tattici. Se sulla fascia destra Sarri può contare su parecchia abbondanza, sull'out opposto serve un'alternativa a Cristiano Ronaldo.

Sanchez può partire largo a sinistra e, all'occorrenza, spostarsi in centro per agire da falso nueve. O, ancora, sistemarsi alle spalle di una prima punta per svariare tra le linee. Insomma, se recuperato al massimo il cileno potrebbe ritornare nuovamente un fattore determinante, in grado di spaccare le partite con le sue invenzioni estemporanee. Ma per l'esterno non ci sarebbero solo i bianconeri: secondo quanto riportato dal Mirror, il classe 1988 sarebbe finito sotto osservazione da parte di Milan, Napoli e Inter, tutte squadre che potrebbero rappresentare per lui della ottime alternative.

Per esempio, in nerazzurro Sanchez troverebbe un suo grande estimatore come Antonio Conte, già innamoratosi di lui ai tempi in cui allenava la Juventus. Il tecnico leccese avrebbe fatto carte false per averlo e, con qualche anno di ritardo, chissà che il desiderio non possa finalmente avverarsi. Ovviamente, perché questo matrimonio si verifichi, il giocatore dovrà tagliarsi notevolmente l'ingaggio da 26 milioni di sterline a stagione che attualmente percepisce in Inghilterra. Un ostacolo grande, soprattutto perché l'Inter solo ora sta per riaffacciarsi al tavolo delle big e il Milan, invece, ha imboccato la strada della spending review.

I rossoneri non possono caricarsi di stipendi di questo tipo e hanno la UEFA che ne segue le mosse con minuziosa dovizia, quindi - qualora dovessero decidere di affondare il colpo - a Casa Milan dovranno lavorare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Lo stesso potrebbe fare De Laurentiis, per il quale oggi le priorità sono rappresentate da Mauro Icardi e soprattutto James Rodriguez. Sanchez, eventualmente, sarà un'occasione di fine mercato, di quelle da cogliere perché ti si presentano su un piatto d'argento. La cosa sicura è che il cileno lascerà Manchester, la peggior tappa della propria carriera. A 30 anni è giunto il tempo di rimettersi in discussione.