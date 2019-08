Non basta la doppietta di Lewandovski per battere un Herta solido e cinico. Kovac dovrà riflettere su una squadra che crea, ma balla molto dietro. Punto d'oro per i berlinesi.

di MarcoValerio Bava - 16/08/2019 22:33 | aggiornato 16/08/2019 22:40

Il Bayern non sfonda e deve accontentarsi di un punto all'esordio in Bundesliga contro l'Herta Berlino. All'Allianz Arena finisce 2-2 al termine di una partita bella che ha mostrato pregi e difetti della squadra di Kovac. Capace sì di creare tanto gioco, ma con difficoltà nel finalizzare e soprattutto con lacune difensive piuttosto preoccupanti. Il primo tempo èintenso, divertente, ricco di gol. Il primo lo realizza Lewandovski che arriva puntuale sull'assist di Gnabry e in scivolata batte Jarstein. I

l Bayern gioca bene, trova con costanza i suoi esterni offensivi e mette a dura prova il sistema difensivo pensato da Covic, ma proprio quando i biancoblu sembrano sul punto di capitolare ancora, ecco che Lukebakio calcia e trova la deviazione di Ibisevic che beffa Neuer. Due minuti e l'Herta si prende pure la testa della corsa, con Grujic che salta il portiere avversario e deposita in rete la palla del 2-1. Il Bayern reagisce, ma le due incursioni di Coman non portano pericoli veri per Jarstein.

Nella ripresa il Bayern parte con il piede ben schiacciato sull'acceleratore, Muller ci prova di testa ma è impreciso, poi è Gnabry a seminare ancora il panico senza però sfondare la saracinesca tirata giù da Jarstein che deve arrendersi alla sciocchezza di Grujic che tira giù in area Lewandovski a palla lontana: VAR e calcio di rigore che proprio il polacco trasforma segnando il suo secondo gol in campionato. Gli assalti successivi però sono sterili, piuttosto prevedibili e nemmeno i cambi di Kovac danno il cambio di passo. L'Herta resiste e porta a casa un punto d'oro.

Bundesliga, la cronaca di Bayern-Herta

Kovac non può ancora contare su Ivan Perisic (squalificato per colpa dell'ammonizione rimediata contro l'Empoli nell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie A) e deve rinunciare anche a Javi Martinez in mezzo al campo. Nel 4-2-3-1 bavarese spicca la presenza del nuovo arrivato Pavard al centro della difesa in coppia con Sule. Solo panchina per Lucas Hernandez, a sinistra gioca Alaba, mentre Kimmich è inamovibile a destra. Alcantara e Tolisso sono la cerniera mediana, Muller si muova alle spalle di Lewandovski con Gnabry e Coman sugli esterni. Nell'Herta pesano le assenze di Mayer e Boyata. Regia affidat a Grujic e Darida, Duda è il rifinitore dietro all'inossidabile Ibisevic e al nuovo arrivato Lukebakio.

La prima occasione del match è proprio degli ospiti, ma Ibisevic viene murato da un intervento di Neuer alla Neuer. Il Bayern prende campo col passare dei minuti, soprattutto quando la squadra di Kovac comincia a trovare con continuità le corsie esterne dove Coman, ma soprattutto Gnabry mettono in grave difficoltà i diretti avversari ed è proprio l'ex Werder Brema a servire l'assist per Lewandovski che a centro area scappa a Stark e in spaccata firma l'1-0 al 24'. Il vantaggio galvanizza il Bayern che alza i ritmi e va a un passo dal raddoppio prima con Gnabry e poi di nuovo col bomber polacco.

Ma proprio quando l'Herta sembra alle corde e il raddoppio dei padroni di casa ormai maturo, Darida serve Lukebakio spostato sulla sinistra, il giovane belga s'accentra, evita il ritorno di Muller e scarica un destro che schizza sulla schiena di Ibisevic e beffa Neuer. Il pareggio arriva inaspettato e altrettanto inaspettato è ciò che porta con sé perché il Bayern si disunisce, perde le distanze e sull'asse Ibisevic-Grujic i berlinesi trovano pure il raddoppio. Tutto in due minuti. Festa grande nel settore ospiti dell'Allianz Arena e gelo sul resto dello stadio di Monaco. Ma se l'1-1 aveva dato una mazzata al morale del Bayern, il gol del 2-1 sembra fungere da scossa perché i bavaresi si rimettono a correre forte sulle fasce e un paio di incursioni di Coman mettono a dura prova la difesa dell'Herta, alla terza l'ex Juve viene toccato e messo giù da Stark ma per l'arbitro Osmers è tutto ok. E a rivedere l'azione non ha tutti i torti.

La ripresa

Il Bayern che riparte senza cambi, così come gli avversari, cerca subito di andare alla caccia del gol del pareggio e il primo assalto è portato da Thomas Muller che di testa gira una punizione da destra di Thiago Alcantara ma non trova la porta per poco. Al 51' Gnabry trova il taglio di Coman, il francese però tarda la conclusione e viene murato dall'uscita a terra di Jarstein che si ripete poco dopo su uno scatenato Gnabry. Sforzi resi vani da una sciocchezza colossale di Grujic che a palla lontana e nel cuore dell'area di rigore spintona e trascina a terra Lewandovski, il VAR richiama Osmers all'on field review e il rigore è la conseguenza logica del gesto del serbo. Dal dischetto va proprio Lewandovski che spiazza Jarstein e fa 204 gol in Bundesliga.

L'Herta è schiacciato, fatica a rispondere al Bayern e allora Covic tira fuori una punta centrale (Ibisevic) e inserisce Esswein che è più esterno e quindi può dare un contributo difensivo, ma anche più efficace in ripartenza. Esce anche Lukebakio e al suo posto entra Selke. Ma è sempre la squadra di casa a fare la partita, pur con ritmi meno forsennati rispetto all'avvio di ripresa, Gnabry sfonda costantemente a destra, ma sul suo assist Tolisso è impreciso.

Com'era accaduto nel primo tempo, però, la difesa del Bayern ha preoccupanti momento di blackout e uno di questi porta a una punizione dal limite di Duda che prima trova la barriera, poi calcia di nuovo dopo la ribattuta ma non trova lo specchio della porta di Neuer. La replica, dall'altra parte, è firmata Alaba, ma pure il suo piazzato s'infrange sul muro. Il volume di gioco prodotto dal Bayern è importante, il numero di occasioni un po' meno, una chance chiara capita a Gnabry ma il suo diagonale sibila a lato. Kovac si gioca allora le carte Renato Sanches e Davies al posto di Muller e Gnabry. Cambi che non portano alla svolta. L'Herta tiene, dimostra solidità e torna a Berlino con un buon punto che fa tanto morale.