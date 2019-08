Incredibile quanto accaduto all'attaccante. Durante l'andata di Champions contro il LASK, rimane infortunato alla testa e gli esami successivi rivelano l'esistenza di un aneurisma.

Lì per lì poteva sembrare un episodio sfortunato, il classico infortunio che ti taglia fuori da una partita importante e che priva la tua squadra del centravanti. Poi però gli esami rivelano un'altra verità e allora quell'episodio sfortunato diventa invece una benedizione, un assist per salvarti la vita. Il protagonista della storia è Ricky Van Wolfswinkel, attaccante olandese del Basilea squadra in cui milita da due anni.

Il classe '89, decisivo nel secondo turno preliminare di Champions con gli svizzeri capaci di eliminare il PSV, è l'uomo su cui si poggiano le speranze della squadra di Koller nella sfida al LASK Linz. Chi passa va ai playoff e si gioca la possibilità di accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale. Il 7 agosto è in programma la sfida d'andata al St- Jakob-Park, nel finale della gara Van Wolfswinkel rimane a terra dopo un contrasto testa contro testa con un avversario.

Esce e il Basilea gioca gli ultimi minuti in dieci. L'attaccante viene portato in ospedale per degli accertamenti. Una prassi in questi casi. Ma i risultati degli esami rivelano uno scenario fino a quel momento sconosciuto, grave, potenzialmente letale. I medici informano l'ex Sporting Lisbona che nel suo cervello è presente un aneurisma che fino a quel momento non aveva rivelato la sua esistenza, rimanendo asintomatico. Insomma l'aneurisma era lì da tempo, non è stato lo scontro di gioco a causarlo e per fortuna la testata non ne ha causato lo scoppio che può portare a danni permanenti al cervello, se non anche alla morte.

Basilea, Van Wolfswinkel si deve fermare

Ora Van Wolfswinkel dovrà fermarsi, niente calcio per lui. I medici svizzeri hanno già stilato il programma di recupero a cui l'attaccante dovrà sottoporsi per tornare a una vita normale prima e a giocare a pallone poi. È lo stesso olandese a parlarne in un video postato dai canali social del Basilea:

Sono molto grato del fatto che i medici abbiano scoperto l'aneurisma. Di solito questa patologia non viene scoperta in tempo, ma solo dopo che l'aneurisma si è rotto e ha causato gravi danni.

Una fortuna. E pazienza che ora, alla soglia dei 31 anni, Van Wolfswinkel debba rimanere per tanto tempo lontano dai campi. Nella vita ci sono evidentemente altre priorità. Sei mesi almeno fuori. Se non di più. Dipenderà dalla reazione ai trattamenti clinici ai quali verrà sottoposto:

Non ci sarò almeno per sei mesi. Ma tutto dipenderà da come reagirà l'aneurisma ai trattamenti e alle cure alle quali mi sottoporrò. Ci tengo a dire grazie al dipartimento medico di Basilea e ai medici dell'ospedale universitario di questa città. Adesso devo concentrarmi sulla mia salute e sul mio recupero per essere in grado di tornare al più presto a fare ciò che amo di più: giocare a calcio.

È l'augurio di tutti gli appassionati di questo sport.