Il giovane attaccante inglese è stato pesantemente insultato sui social dopo il rigore sbagliato in Supercoppa europea. Il Chelsea: "Prenderemo provvedimenti".

di Redazione Fox Sports - 16/08/2019 10:46 | aggiornato 16/08/2019 10:54

L'idiozia prende per l'ennesima volta il sopravvento sui social. L'ultimo a farne le spese è stato il giovane attaccante del Chelsea, Tammy Abraham, che ha sbagliato il rigore decisivo in Supercoppa europea consegnando di fatto il trofeo al Liverpool.

Nell'immediato post-partita il classe 1997 è stato pesantemente insultato su Twitter, scatenando la reazione dei Blues che l'hanno prontamente difeso:

Siamo disgustati dai post che abbiamo visto sui social media. Il Chelsea - ha dichiarato un portavoce del club - ritiene inaccettabili tutte le forme di comportamento discriminatorio. Non ha spazio in questo club chi, essendo in possesso di un abbonamento o chiunque abbia acquistato un biglietto o qualsiasi tifoso del Chelsea, si renda responsabile di tali comportamenti. Intraprenderemo le azioni più forti possibili contro i responsabili

Anche l'associazione antirazzista "Kick It Out" è scesa in campo per prendere le parti del 22enne: