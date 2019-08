Il centrocampista ghanese ha accusato dolori al termine dell'allenamento ed è stato ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/08/2019 01:23 | aggiornato 15/08/2019 12:28

Pomeriggio di paura per Emmanuel Badu. Il centrocampista dell'Hellas Verona, arrivato dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto in questa sessione di mercato, è stato ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar per una microembolia polmonare.

Al termine dell'allenamento svolto nella giornata di mercoledì dalla squadra di Juric, il ghanese ha avvertito forti dolori muscolari ed è stato portato in ospedale veneto. A seguito del ricovero, l'Hellas Verona ha pubblicato il seguente comunicato:

Si comunica che il centrocampista Emmanuel Badu è stato ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar per eseguire accertamenti e terapie a seguito di un episodio di microembolia polmonare. Le condizioni del calciatore sono buone e rimarrà sotto osservazione per qualche giorno

Il classe 1990 potrà quindi tornare in campo tra qualche giorno. La sua speranza è di essere disponibile per la prima giornata di campionato contro il Bologna, in programma domenica 25 agosto al Bentegodi alle ore 20.45.